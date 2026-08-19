تارتار: پرسپولیس هنوز جای پیشرفت زیادی دارد

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار پس از پیروزی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان در نشست خبری حاضر شد و ضمن تشکر از هواداران و بازیکنان، این برد را نتیجه عملکرد خوب تیمش دانست.

سرمربی پرسپولیس در ابتدای صحبت‌های خود اظهار داشت: از هواداران تشکر می‌کنم که امروز حمایت فوق‌العاده‌ای از تیم داشتند و در این پیروزی سهم زیادی داشتند. به هر دو تیم خسته‌نباشید می‌گویم و از بازیکنان خودم نیز تشکر دارم که مانند مسابقه قبلی از همان دقیقه نخست با قدرت وارد زمین شدند. آنها نشان دادند که می‌توانند در این فصل اتفاقات بزرگی رقم بزنند.

وی درباره استقلال خوزستان نیز گفت: حریف تیمی جوان و خوب بود و کادر فنی مناسبی دارد. برای آنها در ادامه فصل آرزوی موفقیت دارم.

تارتار در واکنش به تنوع گلزنان پرسپولیس و مشارکت بازیکنان مختلف در حملات توضیح داد: فلسفه ما این است که همه بازیکنان در فاز هجومی مشارکت داشته باشند و در دفاع نیز همه وظیفه خود را انجام دهند. اگر یک هافبک جلوتر از مدافع قرار گرفت، بازیکن پشت سر او باید فضای خالی را پوشش دهد. همین موضوع درباره رابطه میان هافبک و مهاجم هم وجود دارد.

او ادامه داد: بازیکنان باید شناور بازی کنند و جابه‌جایی مناسبی در زمین داشته باشند. در این مسابقه نیز مدافعان چپ و مجید عیدی به موقعیت گل رسیدند؛ اتفاقی که در بازی هفته گذشته هم شاهد آن بودیم. بازیکنان نظم خوبی دارند، اما هنوز کار زیادی پیش رو داریم.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به برخی افت‌های تیمش در جریان مسابقه گفت: در نیمه دوم گاهی نظم تیمی ما از بین می‌رود و نباید اجازه دهیم حریف ما را تحت فشار قرار دهد. هم ما در کادر فنی باید شناخت بیشتری از تیم پیدا کنیم و در زمان مناسب تعویض انجام دهیم و هم بازیکنان باید این مسئله را بهتر مدیریت کنند.

تارتار درباره شانس ادامه روند پیروزی‌های پرسپولیس، به‌خصوص پیش از دیدار با تراکتور، اظهار داشت: از روز اول هدف ما این بوده که در تمام مسابقات برای پیروزی بازی کنیم و فوتبال شجاعانه‌ای ارائه دهیم. این همان چیزی است که هواداران می‌خواهند و فلسفه تیم نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

وی افزود: البته برای ادامه این روند باید ایراداتمان را برطرف کنیم. تا پایان فرصت نقل‌وانتقالات باید مشکل یک پست را نیز حل کنیم و بازیکن مورد نیازمان را جذب کنیم.

سرمربی پرسپولیس درباره ناراحتی خود از گل خورده تیمش عنوان کرد: آن گل کمی از شیرینی برد ما کم کرد و به بازیکنان هم گفتم که نباید چنین گلی دریافت کنیم. دوست دارم در پایان فصل خط دفاع و دروازه‌بان‌های ما هم در بین بهترین‌های لیگ باشند، چون از خط حمله فشار خوبی به حریف وارد می‌کنیم.

تارتار ادامه داد: دروازه‌بان‌هایی مانند رفیعی را در اختیار داریم و مدافعان خوبی هم داریم. به همین دلیل از دریافت این گل ناراحت شدم. البته تنها حدود دو ماه است که کنار این تیم هستم و برای شناخت کامل بازیکنان و رسیدن به شرایط ایده‌آل به زمان نیاز دارم. در حال حاضر حتی از اهداف اولیه خود جلوتر هستیم، اما هنوز راه زیادی باقی مانده است.

او با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان هجومی تیمش گفت: در خط حمله توپ‌هایی را از دست دادیم که برای خودم تعجب‌آور بود. باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم، به‌خصوص با بازیکنان جوان. وقتی موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کنیم، باید درصد بیشتری از آنها را به گل تبدیل کنیم.

تارتار در پاسخ به پرسشی درباره پایین بودن نرخ تبدیل موقعیت‌ها به گل نیز گفت: قطعاً باید در این زمینه بیشتر کار کنیم و مسئولیت آن نیز با خود ماست.

وی درباره وضعیت ابوالفضل جلالی توضیح داد: او از قبل با مصدومیت روبه‌رو بود و ترجیح دادیم زمانی که نتیجه دو بر صفر شد، ریسک نکنیم و او را از زمین بیرون بیاوریم. امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشد. در این پست همایی‌فرد را داریم که بازیکن جوان و خوبی است، اما برای اینکه در ادامه فصل دغدغه‌ای نداشته باشیم، نیاز به تقویت این پست داریم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به اینکه آیا جذب بازیکن در این پست ضروری است، گفت: بله، واقعاً به بازیکن نیاز داریم.

تارتار درباره مسابقه آینده پرسپولیس و احتمال برگزاری آن بدون حضور تماشاگران نیز اظهار داشت: فعلاً می‌خواهیم از این پیروزی لذت ببریم و زمانی که موعد آن مسابقه برسد، درباره بازی بعدی صحبت خواهیم کرد.

وی در پایان درباره عملکرد تیم داوری گفت: انتظار داشتم تیم داوری عملکرد بهتری داشته باشد. چند صحنه را بررسی کردم و در یکی از آنها زمانی که علیپور پاس می‌دهد، مدافع حریف با دست مانع رسیدن توپ می‌شود و عملاً مسیر توپ را می‌بندد. با این حال از تیم داوری تشکر می‌کنم، اما انتظار من از آنها بیشتر بود.

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