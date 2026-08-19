فولاد خوزستان 1 - 1 شمس آذر قزوین / فرار قزوینیها از شکست در اهواز
فولاد خوزستان در دومین هفته از رقابتهای لیگ برتر مقابل شمسآذر قزوین به تساوی ۱ - ۱ بسنده کرد تا امتیازات این دیدار خانگی تقسیم شود.
به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات هفته دوم فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین در ورزشگاه فولادآرنا اهواز به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید.
قضاوت این دیدار بر عهده حسین زمانی بود.
شروع مسابقه با حمله زهردار قزوینیها همراه شد؛ جایی که در دقیقه ۶ سانتر بازیکنان شمسآذر از سمت چپ با عبور از حامد لک در آستانه ورود به تور بود، اما نجات به موقع ابوالفضل رزاقپور روی خط دروازه مانع از گلزنی مهاجم حریف شد.
پس از این صحنه، اهوازیها کنترل بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۲۱ تا آستانه باز کردن دروازه پیش رفتند. ارسال کرنر دیدنی رزاقپور با ضربه سر احسان محروقی در محوطه شش قدم همراه شد، اما این بار محمدرضا رضایی توپ را دقیقاً از روی خط بازگرداند تا دروازه شمسآذر نجات پیدا کند.
فشار همهجانبه فولادیها در دقایق پایانی نیمه اول ادامه یافت؛ شوت سنگین یوسف مزرعه را ادیب زارعی به زیبایی مهار کرد و دقایقی بعد، شوت احسان محروقی روی پاس میلاد بدرقه از پشت محوطه جریمه با فاصلهای مویی از کنار تیرک به بیرون رفت. در نهایت تلاش دو تیم در نیمه اول با مقاومت دفاعی و درخشش سنگربانها نتیجهای جز تساوی بدون گل نداشت.
با آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۷، سرانجام قفل دروازهها شکست؛ ارسال ساسان انصاری با ضربه تمامکننده امیرحسین جولانی همراه شد تا نخستین گل فصل فولاد خوزستان به زیبایی هرچه تمامتر به ثمر برسد.
سرانجام در دقیقه ۸۲ و متعاقب مهار پنالتی توسط حامد لک، میلاد سورگی در ریباند گل اول خود و گل مساوی شمسآذر را به ثمر رساند تا بازی ۱ - ۱ شود.
روند جریان مسابقه از حیث انضباطی در نیمه اول کاملا آرام دنبال شد، اما در دقیقه ۵0 علی جلوخانی، بازیکن شمسآذر قزوین، با دریافت کارت زرد از سوی داور جریمه شد تا نخستین اخطاری بازی لقب بگیرد.
با کسب این نتیجه تساوی، فولاد خوزستان از دو بازی صاحب دو امتیاز شد و در رتبه یازدهم جدول قرار گرفت؛ در سوی مقابل، قزوینیها با پذیرش این تساوی، یک امتیازی شدند و در جایگاه سیزدهم ایستادند.