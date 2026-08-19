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خیبر 9 نفره با یک امتیاز به خرم آباد برگشت/ نخستین امتیاز لیگ برتری مس شهربابک

خیبر 9 نفره با یک امتیاز به خرم آباد برگشت/ نخستین امتیاز لیگ برتری مس شهربابک
کد خبر : 1828068
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دیدار مس شهربابک و خیبر با تساوی یک بر یک پایان یافت.

به گزارش ایلنا، جدال مس شهر بابک و خیبر خرم‌آباد در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا شاگردان قاسم شهبا به نخستین امتیاز تاریخ خود در سطح اول فوتبال کشور دست پیدا کنند.

خیبر خرم‌آباد در نیمه نخست عملکرد بهتری داشت و در دقیقه ۲۴ توانست قفل دروازه مس شهر بابک را باز کند. مسعود محبی گل نخست خیبر را به ثمر رساند تا شاگردان فراز کمالوند با برتری یک بر صفر راهی رختکن شوند.

مس شهر بابک اما در نیمه دوم برای جبران نتیجه به حملات خود افزود و سرانجام در دقیقه ۷۱ به گل تساوی رسید. زبیر نیک‌نفس توانست دروازه خیبر را باز کند تا بازی به تساوی یک بر یک کشیده شود.

در ادامه مسابقه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل برتری نتیجه‌ای نداشت و بازی با همان نتیجه یک بر یک خاتمه یافت. به این ترتیب، مس شهر بابک یک امتیاز ارزشمند به دست آورد و نخستین امتیاز تاریخ خود در لیگ برتر را جشن گرفت.

خیبر خرم‌آباد نیز با این تساوی، دومین امتیاز خود را در فصل جدید به دست آورد. شاگردان فراز کمالوند که هفته نخست را نیز با تساوی پشت سر گذاشته بودند، همچنان در حسرت کسب نخستین پیروزی فصل باقی ماندند.

 

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