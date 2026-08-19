کامبک ملوان با دبل مرزبان مقابل ذوب آهن

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های ملوان و ذوب‌آهن از هفته دوم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک ملوان به پایان رسید.

در نیمه اول در دقیقه ۳۴ بهنام تیموریان توانست دروازه تیم میزبان را باز کند و ۴۵ دقیقه اول به سود گاندوها به پایان رسید.

در نیمه دوم در دقیقه ۷۲ رضا مرزبان توانست گل تساوی تیمش را به ثمر برساند و از شکست تیمش جلوگیری کند. در دقیقه ۷۶ امیررضا افسرده با خطایی که انجام داد اخراج شد و ملوان ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد. در دقیقه ۸۹ رضا مرزبان برای دومین بار توانست دروازه ذوب‌آهن را باز کند و در نهایت این دیدار با برتری ملوان به اتمام رسید.

ملوان با این پیروزی ۴ امتیازی شد و در رده پنجم ایستاد و ذوب‌آهن با این شکست یک امتیازی و در رده دوازدهم قرار گرفت.

ترکیب ملوان :

فرزاد طیبی‌پور - ضرغام سعداوی - امیررضا افسرده - بهنام برزای - جعفر حسین‌پور - حسین صادقی - قائم اسلامی‌خواه - فرهان جعفری - محمدرضا عباسی - محمد پاپی - علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

ترکیب ذوب‌آهن :

داوود نوشی‌صوفیانی - سعید کریمی - محمد حسینی - علی آزادمنش - امیرحسین جدی - جلال علی‌محمدی - علی شجاعی - بهنام تیموریان - محمود قائدرحمتی - نیما انتظاری - رحمان جعفری

سرمربی: عبدالله ویسی

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