فجرسپاسی 0 _ صنعت نفت آبادان 0؛ کم موقعیت در شب گرم شیراز

فجر سپاسی که هفته نخست لیگ برتر را با تساوی مقابل خیبر خرم‌آباد آغاز کرده بود، در نخستین دیدار خانگی فصل امیدوار بود با استفاده از امتیاز میزبانی به نخستین پیروزی خود برسد. با این حال، شاگردان رسول خطیبی در مقابل استقلال خوزستان روز آسانی نداشتند و حریف نیز اجازه نداد فجر کنترل کاملی بر جریان مسابقه داشته باشد.

در سوی مقابل، استقلال خوزستان نیز شرایط مشابهی داشت. این تیم در هفته نخست به نتیجه تساوی دست یافته بود و در دومین مسابقه فصل برای کسب سه امتیاز وارد زمین شد، اما نمایش دو تیم نشان داد که احتیاط و حفظ ساختار دفاعی اهمیت بیشتری نسبت به ریسک در بخش هجومی داشت.

مسابقه از ابتدا با رقابت نزدیک در میانه میدان دنبال شد. فجر سپاسی تلاش می‌کرد با استفاده از مالکیت توپ و حمله از کناره‌ها به دروازه حریف نزدیک شود و استقلال خوزستان نیز در زمان در اختیار داشتن توپ سعی داشت با انتقال سریع بازی، فضای مناسبی برای ایجاد موقعیت پیدا کند.

با وجود این تلاش‌ها، تعداد موقعیت‌های جدی دو تیم چندان زیاد نبود. حملات بیشتر در فاصله میانی زمین متوقف می‌شد و مدافعان دو تیم نیز اجازه نمی‌دادند مهاجمان به‌راحتی وارد موقعیت‌های خطرناک شوند.

در نیمه دوم نیز شرایط چندان تفاوتی با ۴۵ دقیقه نخست نداشت. فجر سپاسی با حمایت هوادارانش برای رسیدن به گل تلاش کرد، اما استقلال خوزستان نیز از نظر دفاعی منسجم ظاهر شد و در مقابل حملات میزبان مقاومت کرد.

در دقایق پایانی، هر دو تیم تلاش بیشتری برای تغییر نتیجه داشتند، اما نبود موقعیت‌های جدی باعث شد تلاش‌های آنها به نتیجه نرسد. در نهایت، سوت پایان مسابقه با همان نتیجه تساوی به صدا درآمد تا فجر سپاسی و استقلال خوزستان برای دومین هفته متوالی امتیازات را با یکدیگر تقسیم کنند.

در دقایق پایانی نیمه دوم دو تیم یک موقعیت خطرناک داشتند اما این موقعیت ها هم راه به جایی نبرد.

به این ترتیب، هر دو تیم که در هفته نخست به تساوی رسیده بودند، در هفته دوم نیز از رسیدن به پیروزی بازماندند تا شروع فصل برای فجر سپاسی و استقلال خوزستان با دو تساوی متوالی همراه شود. این نتیجه اگرچه به هیچ‌کدام از دو تیم کمک نکرد تا نخستین برد فصل را تجربه کنند، اما نشان داد هر دو تیم در هفته‌های ابتدایی بیشتر به دنبال ثبات و پیدا کردن هماهنگی لازم برای ادامه رقابت‌ها هستند.