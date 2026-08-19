استقلال خوزستان 1 _ پرسپولیس 4؛ صدرنشینی سرخها در شب گلبه خودی نیازمند
پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر یک استقلال خوزستان را شکست داد و با ثبت دومین پیروزی متوالی، ۶ امتیازی شد. گل استقلال خوزستان نیز روی اشتباه و گل به خودی پیام نیازمند به ثمر رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به میدان رفت و در پایان موفق شد با نتیجه ۳ بر یک از سد حریف خوزستانی خود عبور کند.
شاگردان مهدی تارتار که هفته نخست را نیز با پیروزی پشت سر گذاشته بودند، در این مسابقه نمایش هجومی خوبی ارائه کردند و با کسب سه امتیاز، دومین برد متوالی خود در فصل جدید را به ثبت رساندند.
پرسپولیس خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ششم، مجید عیدی از سمت راست حرکت کرد و پس از رسیدن توپ به علی علیپور، مهاجم سرخپوشان با یک پاس رو به عقب محمد خدابندهلو را صاحب موقعیت کرد. هافبک پرسپولیس نیز با ضربهای تماشایی توپ را به سقف دروازه استقلال خوزستان کوبید تا میزبان خیلی زود پیش بیفتد.
حملات پرسپولیس ادامه داشت و در دقیقه ۱۹، علی علیپور اختلاف را به دو گل رساند. مجید عیدی با نفوذ به محوطه جریمه، توپ را در اختیار مهاجم پرسپولیس قرار داد و علیپور نیز با ضربهای تکضرب دروازه استقلال خوزستان را باز کرد.
سرخپوشان در ادامه نیمه نخست چند فرصت دیگر برای افزایش اختلاف داشتند، اما واکنشهای دروازهبان استقلال خوزستان مانع از گل سوم شد و دو تیم با برتری ۲ بر صفر پرسپولیس به رختکن رفتند.
پرسپولیس در آغاز نیمه دوم نیز به گل رسید. در دقیقه ۴۸، علی علیپور با یک پاس در عمق، ایگور سرگیف را در موقعیت تکبهتک قرار داد و مهاجم ازبکستانی با خونسردی توپ را از سد دروازهبان عبور داد تا نتیجه ۳ بر صفر شود.
استقلال خوزستان پس از دریافت گل سوم تلاش کرد یکی از گلهای خورده را جبران کند و سرانجام روی یک اتفاق به گل رسید. در ادامه مسابقه، ارسال و فشار بازیکنان تیم خوزستانی با واکنش ناموفق پیام نیازمند همراه شد و دروازهبان پرسپولیس به اشتباه توپ را وارد دروازه خودی کرد تا استقلال خوزستان به گل اول برسد.
با این گل، اختلاف دو تیم به دو گل کاهش یافت، اما پرسپولیس در ادامه توانست بازی را کنترل کند و اجازه بازگشت کامل را به حریف ندهد.
پرسپولیس در دقایق پایانی موفق شد گل چهارم را توسط شهرآبادی بزند و صدرنشین شود.
در نهایت پرسپولیس با نتیجه چهار بر یک استقلال خوزستان را شکست داد و با ۶ امتیاز به روند موفق خود در شروع فصل ادامه داد. گلهای پرسپولیس را محمد خدابندهلو، علی علیپور ، ایگور سرگیف و پوریا شهرآبادی به ثمر رساندند و تکگل استقلال خوزستان نیز روی گل به خودی پیام نیازمند ثبت شد.
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، حسین کنعانی، محمدمهدی زارع، ابوالفضل جلالی(27- علیرضا هماییفر)، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو، ایگور سرگیف، محمدمهدی محبی، محمد عمری(46- تیوی بیفوما) و علی علیپور
سرمربی: مهدی تارتار
ترکیب استقلال خوزستان:
محمد جواد کیا، آرام عباسی، سید مهدی موسوی، علیرضا کرمی، محمد اهل شاخه(46- محمدرضا مهدی زاده)، امیرمحمد سیمان(46- جواد زرگان)، مرتضی فاضلی، محمد مهدی احمدی، محمد حسین زواری، حمید بوحمدان و عارف رستمی
سرمربی: امیر خلیفه اصل