رکورد جدید پرسپولیس ثبت شد

به گزارش ایلنا، پرسپولیس تنها شش دقیقه پس از آغاز مسابقه مقابل استقلال خوزستان موفق شد قفل دروازه حریف را باز کند. حمله سریع سرخ‌پوشان از سمت راست با پاس زمینی مجید عیدی ادامه پیدا کرد و علی علیپور نیز با یک پاس رو به عقب، توپ را در اختیار محمد خدابنده‌لو قرار داد.

هافبک پرسپولیس از پشت محوطه جریمه ضربه‌ای تماشایی به توپ زد و آن را به طاق دروازه استقلال خوزستان فرستاد تا تیمش خیلی زود صاحب برتری شود.

این گل از یک جهت برای پرسپولیس قابل توجه بود؛ چراکه سرخ‌پوشان در دیدار قبلی برابر شمس‌آذر نیز در دقایق ابتدایی به گل رسیده بودند. در آن مسابقه، محمدمهدی محبی در دقیقه ۱۰ روی ارسال ابوالفضل جلالی موفق به گلزنی شد.

این بار اما پاس علی علیپور زمینه‌ساز گلزنی محمد خدابنده‌لو شد تا یکی دیگر از بازیکنان میانی پرسپولیس در نقش گلزن ظاهر شود و روند گلزنی زودهنگام این تیم در شروع فصل ادامه پیدا کند.

پرسپولیس در این مسابقه چهار دقیقه زودتر از دیدار هفته نخست به گل رسید و نشان داد در آغاز فصل با رویکردی هجومی وارد مسابقات شده است. شاگردان مهدی تارتار با این گل زودهنگام توانستند فشار بیشتری بر استقلال خوزستان وارد کنند.

در صورت حفظ این برتری، پرسپولیس می‌تواند شمار امتیازات خود را به ۶ برساند؛ البته با توجه به باقی ماندن زمان قابل توجهی از مسابقه، نتیجه نهایی هنوز مشخص نیست.

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