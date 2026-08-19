به گزارش ایلنا، شمس‌آذر قزوین پس از باخت ۲ بر صفر هفته اول در خانه برابر پرسپولیس، در نخستین بازی خارج از خانه فصل به دنبال جبران است.

حمید مطهری برای این دیدار خارج از خانه به ۱۱ بازیکن اصلی خود به شرح زیر اعتماد کرده است:

ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، محمدرضا رضایی، امیر طاهر، امیررضا کرمی، علی جلوخانی، سینا معظمی‌تبار، مهرداد آقامحمدی، میلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده و کیانوش معظمی گودرزی

حضور چهره‌های جوان به ویژه میلاد سورگی در بخش هجومی، از نکات کلیدی ترکیب قزوینی‌هاست.

در سمت مقابل، فولاد خوزستان نیز که هفته گذشته با تساوی بدون گل برابر ذوب‌آهن متوقف شده بود، در ورزشگاه فولاد آرنا به دنبال ثبت اولین ۳ امتیاز فصل است.

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