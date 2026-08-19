رونمایی از ترکیب دو تیم فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان
ترکیب دو تیم فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب فجرسپاسی برای این دیدار به شرح زیر است:
علی غلامزاده، امیر شبان، ارشیا وثوقیفرد، علی نصیری، میثم مرادی، شاهین توکلی، مهدی بهرامی، سینا نوروزی، فرنام عرب، یادگار رستمی و مهدی شریفی
ترکیب صنعت نفت آبادان برای این دیدار به شرح زیر است:
احمد گوهری، محمد آقاجانپور، علی طاهران، محسن سیفی، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، میثم تیموری، میثم تهیدست، میلاد فخرالدینی، متین کریمزاده و سامان محرابیزاده