اعلام ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم ملوان و ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب ملوان برای این دیدار به شرح زیر است:

فرزاد طیبی‌پور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، بهنام برزای، جعفر حسین‌پور، حسین صادقی، قائم اسلامی‌خواه، فرهان جعفری، محمد رضا عباسی، محمد پاپی و علیرضا رمضانی

ترکیب ذوب آهن برای این دیدار به شرح زیر است:

داوود نوشی‌صوفیانی، سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرزجدی، جلال‌الدین علی‌محمدی، علی آزادمنش، بهنام تیموریان، محمود قائدرحمتی، نیما انتظاری و رحمان جعفری

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