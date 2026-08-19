اعلام ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن
ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن مشخص شد.
به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم ملوان و ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم خواهند رفت.
ترکیب ملوان برای این دیدار به شرح زیر است:
فرزاد طیبیپور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، بهنام برزای، جعفر حسینپور، حسین صادقی، قائم اسلامیخواه، فرهان جعفری، محمد رضا عباسی، محمد پاپی و علیرضا رمضانی
ترکیب ذوب آهن برای این دیدار به شرح زیر است:
داوود نوشیصوفیانی، سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرزجدی، جلالالدین علیمحمدی، علی آزادمنش، بهنام تیموریان، محمود قائدرحمتی، نیما انتظاری و رحمان جعفری