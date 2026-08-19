خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن

اعلام ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن
کد خبر : 1828019
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب دو تیم ملوان و ذوب آهن مشخص شد.

به گزارش ایلنا، از ساعت 19:30 امشب دو تیم ملوان و ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب ملوان برای این دیدار به شرح زیر است:

فرزاد طیبی‌پور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، بهنام برزای، جعفر حسین‌پور، حسین صادقی، قائم اسلامی‌خواه، فرهان جعفری، محمد رضا عباسی، محمد پاپی و علیرضا رمضانی

ترکیب ذوب آهن برای این دیدار به شرح زیر است:

داوود نوشی‌صوفیانی، سعید کریمی، سیدمحمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرزجدی، جلال‌الدین علی‌محمدی، علی آزادمنش، بهنام تیموریان، محمود قائدرحمتی، نیما انتظاری و رحمان جعفری

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز