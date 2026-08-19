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نبرد فولاد و شمس‌آذر در اهواز

تقابل اهوازی‌ها و قزوینی‌ها برای طلسم‌شکنی

تقابل اهوازی‌ها و قزوینی‌ها برای طلسم‌شکنی
کد خبر : 1828004
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تیم‌های فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین در چارچوب دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال، با هدف ثبت نخستین گل فصل و کسب برد راهی میدان می‌شوند.

به گزارش ایلنا، هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با رویاپردازی دو تیم فولاد خوزستان و شمس‌آذر قزوین برای باز کردن پایشان به گلزنی دنبال می‌شود؛ تقابلی جذاب که به میزبانی اهوازی‌ها برگزار خواهد شد.

تاریخچه رویارویی‌های این دو تیم یک ویژگی جالب و منحصربه‌فرد دارد و آن هم عدم ثبت هرگونه نتیجه مساوی است. در ۶ مسابقه گذشته فولاد و شمس‌آذر در چارچوب لیگ برتر، سهم هر کدام از تیم‌ها ۳ پیروزی بوده تا مشخص شود جدال‌های این دو تقابل، همواره برنده داشته است.

فولاد در هفته نخست رقابت‌ها در اصفهان مقابل ذوب‌آهن به تساوی صفر - صفر رضایت داد و هم‌اکنون با ۱ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول ایستاده است. در سوی مقابل، شمس‌آذر قزوین فصل را با باخت خانگی ۲ بر صفر برابر پرسپولیس آغاز کرد تا بدون امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول جای بگیرد.

تقابل اهوازی‌ها و قزوینی‌ها برای طلسم‌شکنی

این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ روز چهارشنبه ۲۸ مرداد در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز آغاز می‌شود. حسین زمانی به عنوان قاضی اول، همراه با حسین مرادی، حمیدرضا افشون و رضا مرادی تیم داوری این مسابقه را تشکیل می‌دهند.

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