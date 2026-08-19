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احتمال خروج نیکو گونزالس از منچسترسیتی

مذاکرات اولیه نیوکسل آغاز شد

مذاکرات اولیه نیوکسل آغاز شد
کد خبر : 1827960
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در ادامه خانه تکانی بزرگ در خط هافبک منچسترسیتی، نیکو گونزالس نیز در آستانه جدایی قرار گرفته و باشگاه نیوکسل مذاکرات خود را برای جذب این هافبک اسپانیایی آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در تابستان امسال چندین بازیکن خود را به ویژه در خط هافبک از دست داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جدایی برناردو سیلوا و انتقال رسمی رودری به بارسلونا اشاره کرد. اما این تمام ماجرا نیست و احتمالاً روند خروجی‌ها ادامه خواهد داشت. در کنار وضعیت نامشخص تیجانی ریندرز، نشریه اتلتیک گزارش داده که مذاکرات میان سیتیزن‌ها و نیوکسل برای انتقال نیکو گونزالس آغاز شده است.

مذاکرات اولیه نیوکسل آغاز شد

اگرچه تا توافق نهایی هنوز فاصله زیادی وجود دارد، اما هر دو باشگاه آماده مذاکره هستند. این بازیکن ۲۴ ساله اسپانیایی در فهرست گزینه‌های تقویت کلاغ‌ها (نیوکسل) قرار گرفته است. گونزالس که ۱۸ ماه پیش در ازای ۶۰ میلیون یورو از پورتو راهی منچسترسیتی شد، هرگز نتوانست جایگاه ثابتی برای خود دست‌وپا کند. با ورود الیوت اندرسون از ناتینگام فارست در ازای ۱۴۵ میلیون یورو نیز شرایط برای او سخت‌تر از قبل شده است.

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