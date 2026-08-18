حسینی: نساجی نیاز به زمان دارد

سرمربی نساجی با وجود شروع بدون امتیاز تیمش در دو هفته ابتدایی، نسبت به آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: نباید ناامید شویم. این امکان را داریم که تیم را در مسیر مناسبی قرار دهیم و مطمئن هستم با همدلی بیشتر و کار مستمر می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

حسینی همچنین از حمایت هواداران نساجی تقدیر کرد و افزود: حضور هواداران ما بسیار ارزشمند بود. آنها تا آخرین لحظه تیم را تشویق کردند و امیدوارم در هفته‌های آینده بتوانیم با نتایج بهتر پاسخ این حمایت را بدهیم و آنها را خوشحال کنیم.

وی در واکنش به انتقادها درباره عملکرد خط حمله و نیاز نساجی به یک مهاجم تمام‌کننده اظهار داشت: بازیکنانی که در اختیار داریم نفرات تیم هستند و دقیقاً نمی‌دانم منظور از مهاجم زهردار چیست. ما موقعیت‌های زیادی نداشتیم که بتوان گفت مهاجمی آنها را از دست داده است. به اندازه توانمان موقعیت ایجاد کردیم و باید برای افزایش کیفیت کار هجومی تلاش کنیم.

سرمربی نساجی ادامه داد: مشکلاتی در تیم وجود دارد که باید با تمرین برطرف شود. به نظرم درست نیست که دائماً بازیکنان را مقصر بدانیم. باید نقاط ضعف را شناسایی کنیم و با تمرین و کار بیشتر آنها را کاهش دهیم.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره جدایی دانیال ایری و کسری طاهری، ترجیح داد وارد جزئیات این موضوع نشود و گفت: شرایط به شکلی پیش رفت که آنها از تیم جدا شدند و بیشتر از این نمی‌توانم درباره این مسئله صحبت کنم.

در ادامه، مدیر رسانه‌ای نساجی نیز از خبرنگاران خواست پرسش‌های خود را به مسائل مربوط به مسابقه اختصاص دهند و تأکید کرد که درباره جدایی این دو بازیکن پیش از این توضیحاتی ارائه شده است.

یکی از خبرنگاران با اشاره به جوان بودن ترکیب نساجی و افت تیم در دقایق پایانی، احتمال نیاز این تیم به یک هافبک برای ایجاد ارتباط بهتر میان خطوط دفاع و میانی را مطرح کرد. حسینی در واکنش به این صحبت‌ها گفت: خودتان تقریباً تمام نکات را مطرح کردید و با صحبت‌هایتان موافقم.

سرمربی نساجی درباره نگرانی هواداران از نتایج ضعیف در هفته‌های ابتدایی نیز اظهار داشت: تیم ما بد نیست، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب به زمان نیاز دارد. در فصل گذشته هم زمانی که در آلومینیوم اراک بودم، سه بازی نخست را واگذار کردیم، اما بعد از آن چهار مسابقه متوالی را بردیم و حتی به صدر جدول رسیدیم. فوتبال فراز و نشیب زیادی دارد و مهم این است که مسیر درست را انتخاب کنیم.

حسینی افزود: اگر مسیر درستی نداشته باشیم، کار دشوار خواهد شد، اما با همدلی و تلاش می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم. امیدوارم این نتایج تلخ خیلی زود پشت سر گذاشته شود.

وی در پایان درباره احتمال جذب بازیکنان جدید برای تقویت نساجی گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم.