شکست سپاهان در دیدار حساس هفته/ تراکتور همسایه استقلال شد
تیم جواد نکونام در حساسترین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال توانست سپاهان را در اصفهان شکست بدهد.
به گزارش ایلنا، تیمهای سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز از ساعت 20 امروز (سهشنبه) برگزارکننده حساسترین دیدار هفته دوم بودند و در ورزشگاه نقش جهان رودرروی هم قرار گرفتند که تراکتور با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسید.
در شرایطی که بازی تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال میشد، در 10 دقیقه پایانی همه چیز به نفع تراکتور تغییر کرد و امیرحسین حسینزاده با گلزنی در دقایق 83 و 3+90، کاری کرد تا پُرشورها با اندوختهای 3 امتیازی به تبریز برگردند.
پیش از شروع این دیدار همه منتظر بودند تا شاهد یکی از فینالهای ماراتن لیگ باشند. ترکیب دو تیم مدعی قهرمانی لیگ پُر بود از ملیپوش و در هر بخش از زمین که نگاه میکردیم، شاهد رقابت بودیم؛ از دروازه تا خط حمله. با این وجود حساسیت بالای بازی باعث شد که دو تیم با احتیاط بیشتری بازی کنند و همین موضوع موجب شد تا دقایق پایانی بازی توپی از خط دروازهها رد نشود و همه منتظر یک تساوی صفر - صفر دیگر در این دیدار بودند.
در لحظات پایانی بازی و در دقیقه 83 امیرحسین حسینزاده پشت محوطه جریمه سپاهان صاحب توپ شد و پس از یکی دو قدم که به سمت دروازه پیشروی کرد، با اشتباه سید حسین حسینی دروازهبان سپاهان توانست برای تراکتور گلزنی کند. وی در دقیقه 3+90 نیز روی ضد حملهای سریع، گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا شاگردان جواد نکونام صاحب دومین پیروزی پیاپی خود در لیگ بیست و ششم شوند و در دیداری 6 امتیازی، بردی ارزشمند را با شکست سپاهان به دست بیاورند.
تیمِ محرم نویدکیا فصل گذشته هم در مصاف با مدعیان ناکام بود و باید ببینیم این فصل هم همین رویه تکرار خواهد شد یا نه. سپاهان در هفته سوم باید در تهران با استقلال بازی کند و تراکتور هم در خانه از پرسپولیس پذیرایی میکند تا خیلی زود تنور لیگ با دیدارهای رودرروی مدعیان داغ شود.
نکته قابل توجه این دیدار حضور کسری طاهری خرید پرسروصدای سپاهانی در این دیدار بود که در دقیقه 67 به جای رضا جعفری وارد میدان شد تا شاهد نخستین حضور طاهری برای اصفهانیها باشیم.
قضاوت این دیدار برعهده موعود بنیادیفرد بود و این داور، عادل خامروبکوف و شهریار مغانلو از تراکتور با کارت زرد جریمه کرد.