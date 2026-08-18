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نشست خبری استقلال تحریم شد

نشست خبری استقلال تحریم شد
کد خبر : 1827599
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نشست خبری کادر فنی استقلال پس از پیروزی مقابل نساجی مازندران برگزار نشد و خبرنگاران قائمشهری در اعتراض به غیبت سهراب بختیاری‌زاده از پوشش صحبت‌های دستیار او خودداری کردند.

به گزارش ایلنا،  پس از پایان دیدار نساجی مازندران و استقلال، اوزجان بیزاتی، دستیار سهراب بختیاری‌زاده، به نمایندگی از کادر فنی آبی‌پوشان در نشست خبری ورزشگاه شهید وطنی حاضر شد؛ با این حال این نشست به دلیل اعتراض خبرنگاران برگزار نشد.

خبرنگاران قائمشهری نسبت به غیبت بختیاری‌زاده در نشست‌های خبری پیش و پس از مسابقه اعتراض داشتند و به همین دلیل تصمیم گرفتند در نشست خبری دستیار سرمربی استقلال نیز حضور نداشته باشند.

پس از ورود بیزاتی به سالن، خبرنگاران حاضر در محل در اعتراض به این موضوع سالن کنفرانس را ترک کردند و عملاً امکان برگزاری نشست خبری فراهم نشد.

دستیار سرمربی استقلال نیز واکنش تندی به این اتفاق نشان نداد. او پس از مشاهده خروج خبرنگاران، با لبخند از جای خود بلند شد و برای ترک سالن آماده شد.

نشست خبری استقلال تحریم شد

بیزاتی هنگام خروج از سالن، دست خود را روی قلبش و لوگوی استقلال قرار داد و با این حرکت به حاضران ادای احترام کرد. او سپس بدون پاسخ‌گویی به سؤالات خبرنگاران و ارائه توضیح درباره مسابقه، محل نشست خبری را ترک کرد.

به این ترتیب، نشست خبری کادر فنی استقلال پس از مسابقه مقابل نساجی برگزار نشد. این اتفاق در حالی رخ داد که آبی‌پوشان با گل محمدرضا آزادی موفق شدند میزبان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست دهند و دومین پیروزی متوالی فصل را به دست آورند.

 

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