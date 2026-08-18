به گزارش ایلنا، در یکی از مسابقات هفته دوم فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم آلومینیوم اراک و چادرملو اردکان در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده میثم حیدری بود.

چهل و پنج دقیقه نخست این دیدار بدون تبادل هیچ گلی به پایان رسید. اگرچه جریان توپ و میدان بیشتر در اختیار تیم میزبان قرار داشت و آن‌ها روی چند صحنه موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کردند، اما در گشودن دروازه ناکام ماندند. کلیدی‌ترین صحنه مسابقه در همان دقیقه ۱۱ و روی نخستین هجوم به سمت سنگر چادرملو خلق شد؛ جایی که ضربه ابوالفضل قنبری از پشت منطقه جریمه توسط صدقی مهار گردید، وی بلافاصله شوت دوم را هم که روی توپ برگشتی و از مسافتی نزدیک شلیک شده بود دفع کرد و در ادامه، سومین تلاش شاگردان قربانی نیز راهی به چارچوب نیافت و از بالای دروازه به بیرون رفت. علاوه بر این، در دقیقه ۳۷ بهرام گودرزی با نفوذ به درون محوطه جریمه حریف و ارسال یک پاس عرضی درصدد باز کردن فضای گلزنی برآمد و حتی موقعیت شوت‌زنی نیز شکل گرفت، اما واکنش به موقع مدافعان چادرملو مانع از فروپاشی دروازه شد.

با این حال در نخستین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده، ابوالفضل قنبری بار دیگر شانس خود را با شوت سنگینی از پشت محوطه جریمه امتحان کرد که با وجود خطرات زیادی که ایجاد کرد، شلیک او سهمی در تغییر نتیجه نداشت و از کنار دروازه حجت صدقی گذشت.

در جریان این نیمه تنها یک بار کارت زرد از جیب قاضی میدان بیرون آمد که در دقیقه ۴۰ سهم امیرمحمد هوشمند شد. او پس از اعلام خطا در میانه‌های زمین، اعتراض شدیدی به تصمیم داور نشان داد.

در نیمه دوم نیز با وجود تکاپو و کوشش بازیکنان هر دو تیم، هیچ توپی از خط دروازه‌ها نگذشت تا هواداران حاضر در ورزشگاه اراک شاهد هیچ گلی در این دیدار نباشند.

در نهایت، نبرد آلومینیوم و چادرملو با نتیجه مساوی صفر - صفر خاتمه یافت. با ثبت این تساوی، آلومینیوم ۴ امتیازی شد و تیم چادرملو نیز توانست اولین امتیاز خود را در این دوره از رقابت‌ها به دست آورد.

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