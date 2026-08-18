خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکان 0 - 0 گل گهر / گل‌گهرِ رحمتی، کپی برابر اصل تیم فصل گذشته

پیکان 0 - 0 گل گهر / گل‌گهرِ رحمتی، کپی برابر اصل تیم فصل گذشته
کد خبر : 1827590
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار تیم‌های پیکان تهران و گل گهر سیرجان از هفته دوم لیگ برتر، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در نسختین مسابقه از هفته دوم فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم پیکان تهران و گل گهر سیرجان در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده امیر ایار بود.

دو تیم در شرایطی به کار خود با تقسیم امتیازات پایان دادند که شاگردان ساکت الهامی نمایشی به مراتب برتر در قیاس با حریف سیرجانی از خود ارائه دادند و بازیکنان این تیم در هر دو نیمه چند موقعیت مسلم گلزنی به دست آوردند که با بدشانسی یکی پس از دیگری از دست رفت. با ثبت این نتیجه، پیکانی‌ها موفق شدند در خانه نخستین امتیاز فصل جدید را به حساب خود واریز کنند و در سوی مقابل، شاگردان رحمتی نیز با دست پر تهران را ترک کرده و ۴ امتیازی شدند.

دقایق حساس

دقیقه ۴۷: ارسال کرنر بازیکنان پیکان با عبور از تمامی مدافعان، در سمت دیگر محوطه شش قدم به یک شوت سرضرب و بسیار خطرناک تبدیل شد که از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۷۴: کرنر ارسالی بازیکنان گل‌گهر به شکل مستقیم و پیچ‌دار با خطری جدی راهی اوت شد.

دقیقه ۸۷: ضربه ایستگاهی زمینی فرشید باقری با هوشیاری و استقرار به موقع گروسیان در اختیار این دروازه‌بان قرار گرفت.

دقیقه ۸۹: همکاری تیمی و چشم‌نواز بازیکنان گل‌گهر با ضربه بغل پای زنده‌روح خاتمه یافت که توپ به تیرک دروازه اصابت کرد و در ادامه مجتبی نجاریان روی توپ برگشتی، دروازه خالی را کج آماج قرار داد و توپ را به بیرون فرستاد.

اتفاق ویژه:

احمد زنده‌روح بازیکن گل گهر در نقش مهره تعویضی پا به میدان گذاشت و شلیک دقیق او در آخرین دقایق بازی به تیر عمودی برخورد کرد و نتوانست از خط دروازه عبور کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز