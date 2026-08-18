نساجی 0 _ استقلال 1؛ استقلال بالاخره وطنی را دست پر ترک کرد

به گزارش ایلنا، استقلال در دومین مسابقه فصل لیگ برتر موفق شد در ورزشگاه شهید وطنی با نتیجه یک بر صفر نساجی مازندران را شکست دهد. آبی‌پوشان که هفته نخست را با پیروزی پرگل برابر مس شهربابک پشت سر گذاشته بودند، این بار نیز به سه امتیاز رسیدند تا شروعی بدون نقص در فصل جدید داشته باشند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده از همان دقایق ابتدایی مسابقه رویکرد تهاجمی‌تری داشتند و چند بار دروازه میزبان را تهدید کردند. نخستین موقعیت جدی استقلال با حرکت علیرضا کوشکی از جناح چپ شکل گرفت؛ پاس او در محوطه جریمه به اسماعیل قلی‌زاده رسید، اما ضربه این بازیکن پس از چرخش با واکنش علیرضا جعفرپور همراه شد.

در ادامه، صالح حردانی با شوتی از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد که جعفرپور با واکنشی سریع توپ را به کرنر فرستاد. دروازه‌بان نساجی چند دقیقه بعد نیز با خروج به‌موقع، مانع از ایجاد موقعیتی خطرناک برای استقلال شد.

فشار آبی‌پوشان ادامه داشت و این بار ارسال کوشکی از روی ضربه ایستگاهی، پس از برخورد با زمین، شرایط دشواری برای جعفرپور ایجاد کرد، اما او بار دیگر موفق شد توپ را مهار کند.

نساجی در میانه نیمه نخست برای دقایقی از فشار استقلال خارج شد و دو موقعیت مناسب به دست آورد. ابتدا ضربه سر هومن ربیع‌زاده با واکنش حبیب فرعباسی به کرنر رفت و پس از آن بهروز نوروزی‌فرد روی ارسال کرنر با ضربه سر توپ را از کنار دروازه به بیرون فرستاد.

استقلال بار دیگر ابتکار عمل را در دست گرفت و کوشکی با شوتی محکم دروازه نساجی را تهدید کرد، اما جعفرپور با واکنشی تماشایی مانع از باز شدن دروازه تیمش شد. در دقایق پایانی نیمه اول نیز ضربه سر رستم آشورماتوف روی ارسال یک ضربه کاشته، دقت لازم را نداشت تا دو تیم بدون گل به رختکن بروند.

با آغاز نیمه دوم، کوشکی بار دیگر اقدام به شوت‌زنی کرد، اما توپ از کنار دروازه عبور کرد. نساجی نیز در پاسخ، با ضربه افشین صادقی دروازه استقلال را تهدید کرد که فرعباسی بدون دردسر توپ را در اختیار گرفت.

استقلال در ادامه بیشتر از سمت راست حمله کرد. حردانی پس از ورود به محوطه جریمه قصد داشت با یک پاس عرضی سعید سحرخیزان را در موقعیت گل قرار دهد، اما ربیع‌زاده با تکلی به‌موقع این فرصت را از آبی‌پوشان گرفت.

چند دقیقه بعد، حردانی بار دیگر با ارسال زمینی خود قلی‌زاده را در موقعیت مناسبی قرار داد، ولی ضربه این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.

نساجی در یکی از ضدحملات می‌توانست جواد آقایی‌پور را در موقعیت تک‌به‌تک قرار دهد، اما عارف آقاسی با جای‌گیری مناسب توپ را از مقابل مهاجم میزبان دور کرد. پس از آن نیز شوت علی‌اصغر اعرابی با واکنش فرعباسی دفع شد؛ هرچند پیش از این صحنه، کمک‌داور آفساید بازیکن نساجی را اعلام کرده بود.

در دقایق پایانی، استقلال از یک تاکتیک تمرین‌شده روی ضربات کرنر استفاده کرد. یاسر آسانی توپ را به شکل زمینی به پشت محوطه جریمه فرستاد و قلی‌زاده با ضربه‌ای محکم دروازه نساجی را تهدید کرد، اما توپ با فاصله‌ای اندک از کنار تیرک عبور کرد.

همین برنامه چند دقیقه بعد نتیجه داد. آسانی بار دیگر کرنر را به صورت زمینی به پشت محوطه فرستاد و پس از دفع ناقص مدافع نساجی، توپ مقابل محمدرضا آزادی قرار گرفت. مهاجم استقلال که تنها دو دقیقه از حضورش در زمین می‌گذشت، از این فرصت استفاده کرد و در دقیقه ۸۲ گل نخست مسابقه را به ثمر رساند.

نساجی پس از دریافت گل تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند، اما استقلال اجازه ایجاد موقعیت جدی را به میزبان نداد. محمدحسین اسلامی در یکی از حملات آبی‌پوشان وارد محوطه جریمه شد، ولی پاس کات‌بک او توسط جعفرپور دفع شد.

در وقت‌های تلف‌شده نیز یاسر آسانی می‌توانست اختلاف را افزایش دهد، اما ضربه فنی او مستقیماً به سمت جعفرپور رفت.

در نهایت استقلال با همان گل محمدرضا آزادی به پیروزی یک بر صفر رسید. آبی‌پوشان با این برد ۶ امتیازی شدند و با ۵ گل زده و بدون گل خورده، صدر جدول لیگ برتر را حفظ کردند. نساجی نیز با ثبت دومین شکست متوالی، همچنان بدون امتیاز باقی ماند.

ترکیب نساجی:

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، بهروز نوروزی‌فرد، ابوالفضل کوهی، محمد حسین‌زاده، صادق آلبوصبیح (80- سیدمحمدمهدی طهماسبی)، پوریا سرآبادانی، معید ایمری (66-علی نصیری)، افشین صادقی (68- پوریا رضازاده)، جواد آقایی‌پور (80- آریو مهدوی‌کیا)و فردین نجفی (46- علی اصغر اعرابی)

سرمربی: مجتبی حسینی

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی (90- سامان تورانیان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده (90- روزبه چشمی) (90- روزبه چشمی)، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (60- محمدحسین اسلامی) و سعید سحرخیزان (80- محمدرضا آزادی)

سرمربی: سهراب بختیاری‌زاده

انتهای پیام/