خطیبی: فجر سپاسی برای کسب اولین برد فصل به میدان میرود
سرمربی فجر سپاسی با تأکید بر انگیزه بالای تیمش برای دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، گفت شاگردانش در نخستین بازی خانگی فصل به دنبال کسب سه امتیاز هستند و قصد دارند فوتبال هجومی و تماشاگرپسندی ارائه کنند.
به گزارش ایلنا، فجر سپاسی پس از تساوی یک بر یک در هفته نخست لیگ برتر مقابل خیبر خرمآباد، در دومین مسابقه فصل میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود؛ دیداری که شاگردان رسول خطیبی امیدوارند در آن نخستین پیروزی خود در فصل جدید را به دست آورند.
رسول خطیبی در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره شرایط فجر سپاسی اظهار داشت: از حضور در شیراز خوشحالم و امیدوارم با همکاری مجموعه تیم و حمایت مردم استان فارس بتوانیم جایگاه مناسبی در جدول به دست آوریم. با بازیکنانی که در اختیار داریم، این ظرفیت را داریم که یکی از تیمهای خوب لیگ باشیم.
وی درباره تقابل با صنعت نفت آبادان گفت: این مسابقه نیز مانند تمام بازیهای لیگ برتر سه امتیاز دارد. صنعت نفت به تازگی به سطح اول فوتبال ایران بازگشته و طبیعتاً انگیزه زیادی خواهد داشت، اما ما فجر سپاسی هستیم و در زمین خودمان برای رسیدن به سه امتیاز بازی خواهیم کرد.
سرمربی فجر سپاسی درباره معیار انتخاب بازیکنان برای ترکیب اصلی نیز توضیح داد: هر بازیکنی که در تمرینات شرایط بهتری داشته باشد، فرصت حضور در مسابقه را پیدا میکند. در دیدار قبلی نیز به دو بازیکن میدان دادیم که برای نخستین بار در لیگ برتر بازی میکردند و عملکرد قابل قبولی داشتند. این موضوع نشان میدهد همه بازیکنان برای ما اهمیت دارند و به آنها اعتماد میکنیم.
خطیبی همچنین از فراهم شدن شرایط حضور سعید مهری در مسابقه پیش رو خبر داد و گفت: کارت بازی سعید مهری صادر شده و او میتواند در دیدار فردا در اختیار تیم باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مسائل داوری پرداخت و از سازمان لیگ و کمیته داوران خواست درباره اظهارنظرهای مربیان پیش از مسابقات، سیاست مشخصی داشته باشند.
سرمربی فجر سپاسی در این خصوص عنوان کرد: اگر قرار باشد پیش از هر مسابقه درباره داوری صحبت شود، ما نیز میتوانیم به اتفاقات بازی قبلی اشاره کنیم. بازیکنی که گل تساوی را به ثمر رساند، روی بازیکن ما با تکل وارد شد و از نظر ما باید اخراج میشد. با این حال داور مسابقه فردا باتجربه است و امیدوارم تحت تأثیر چنین صحبتهایی قرار نگیرد.
خطیبی در پایان درباره سبک بازی فجر سپاسی در ادامه فصل اظهار داشت: هدف ما این است که فجر در ادامه رقابتها به تیمی هجومی و تماشاگرپسند تبدیل شود. از هواداران میخواهم با حضور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند و انگیزه بازیکنان را افزایش دهند. ما نیز تلاش میکنیم با عملکرد بهتر، پاسخ حمایت آنها را بدهیم.