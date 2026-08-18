نوری: صنعت نفت برای کسب نتیجه مقابل فجر سپاسی آماده است

به گزارش ایلنا، محمد نوری در نشست خبری پیش از دیدار صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی، درباره شرایط حریف اظهار داشت: فجر سپاسی یکی از تیم‌های باسابقه و ریشه‌دار فوتبال ایران است و در دوره‌ای که غلامحسین پیروانی هدایت این تیم را برعهده داشت، بازیکنان زیادی از این مجموعه به تیم ملی راه پیدا کردند. خوشحالم که فجر توانسته بار دیگر در لیگ برتر حضور داشته باشد و امیدوارم این تیم نیز در سطح اول فوتبال ایران ماندگار شود.

وی ادامه داد: با حضور رسول خطیبی تغییرات زیادی در ترکیب فجر سپاسی ایجاد شده است. بازی این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد را به دقت بررسی کرده‌ایم و شناخت مناسبی از حریف داریم. امیدوارم مسابقه خوبی برگزار کنیم و بتوانیم به نتیجه‌ای که از این بازی انتظار داریم دست پیدا کنیم.

سرمربی صنعت نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اتفاقات دیدار هفته نخست مقابل ملوان و نبود سیستم کمک‌داور ویدیویی اشاره کرد و گفت: در بازی هفته گذشته، صنعت نفت و مردم آبادان از نبود VAR متضرر شدند. در دقیقه ۱۵ اتفاقی رخ داد که به اعتقاد ما باید با اخراج بازیکن حریف همراه می‌شد. در آن مقطع نیز صنعت نفت با یک گل پیش بود و این موضوع روی روند مسابقه تأثیر گذاشت.

نوری با بیان اینکه این اتفاق برای هواداران آبادانی ناراحت‌کننده بوده است، افزود: صنعت نفت فقط یک تیم فوتبال نیست و نتایج آن روی فضای عمومی و زندگی روزمره مردم آبادان تأثیر می‌گذارد. همه از این اشتباه ناراحت هستند و انتظار داریم چنین اتفاقاتی تکرار نشود. حتی در صورت نبود VAR نیز داور می‌توانست خودش تصمیم لازم را اتخاذ کند. به این ترتیب احساس می‌کنیم دو امتیاز مهم در همان ابتدای فصل از دست ما رفته است.

او همچنین با اشاره به شرایط دشوار صنعت نفت در آغاز فصل عنوان کرد: ما دیر کار خود را شروع کردیم و ورودمان به بازار نقل‌وانتقالات نیز با تأخیر انجام شد. از طرفی فرصت کافی برای آماده‌سازی و برگزاری تمرینات منظم نداشتیم. به همین دلیل از سازمان لیگ و کمیته داوران گلایه داریم، چراکه این اتفاقات فشار بیشتری به تیم و مردم آبادان وارد کرده است.

سرمربی صنعت نفت درباره تقابل دوباره با فجر سپاسی و پیروزی‌های رفت و برگشت تیمش مقابل این حریف در لیگ یک نیز گفت: شرایط لیگ یک با لیگ برتر قابل مقایسه نیست. در هر دو تیم تغییراتی در کادر فنی و بازیکنان ایجاد شده و سطح رقابت‌ها نیز متفاوت است. بنابراین نمی‌توان نتایج گذشته را ملاک قرار داد.

نوری ادامه داد: از روز اول به هواداران صنعت نفت قول داده‌ایم که بازیکنان با تمام توان برای تیم بازی کنند و در هیچ لحظه‌ای از مسابقه عقب‌نشینی نداشته باشند. این رویکرد را در ادامه فصل نیز دنبال خواهیم کرد.

وی درباره دلایل پذیرش هدایت صنعت نفت آبادان نیز اظهار داشت: یکی از افتخارات دوران فوتبالی من این است که سرمربی صنعت نفت شده‌ام. پیش از این حدود ۹ ماه در لیگ یک هدایت نفت را برعهده داشتم و با فضای باشگاه و هواداران آن آشنا هستم. از حضور دوباره در این مجموعه خوشحالم و امیدوارم بتوانم پاسخ اعتماد باشگاه و هواداران را بدهم.

نوری در پایان درباره وضعیت آماده‌سازی صنعت نفت گفت: ما آخرین تیمی بودیم که وارد بازار نقل‌وانتقالات شدیم و با توجه به بازیکنانی که در اختیار داشتیم، برای جذب نفرات جدید اقدام کردیم. بازیکنان خوبی به تیم اضافه شده‌اند، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب از نظر بدنی و تاکتیکی به زمان نیاز داریم.

سرمربی صنعت نفت افزود: امیدواریم در تعطیلات فیفادی بتوانیم از نظر تاکتیکی و بدنی به سطح موردنظر برسیم. در شرایط فعلی فرصت زیادی برای تمرینات سنگین نداریم و بیشتر باید هر چهار روز یک‌بار ریکاوری و آماده مسابقه شویم.

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