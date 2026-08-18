کمالوند: خیبر برای کسب اولین برد مقابل مس شهربابک آماده است

به گزارش ایلنا، خیبر خرم‌آباد پس از تساوی یک بر یک مقابل فجرسپاسی در هفته نخست لیگ برتر، فردا در دومین مسابقه فصل به میهمانی مس شهربابک می‌رود؛ دیداری که شاگردان فراز کمالوند امیدوارند با کسب سه امتیاز آن، نخستین برد خود را در فصل جدید جشن بگیرند.

فراز کمالوند در آستانه این مسابقه درباره شرایط شهر بابک و حضور این تیم در لیگ برتر اظهار داشت: خوشحالم که شهری مانند شهر بابک صاحب یک تیم لیگ برتری شده است. این اتفاق نشان می‌دهد فوتبال ایران در نقاط مختلف از ظرفیت و استعداد بالایی برخوردار است.

او با اشاره به تجربه حضورش در شهر بابک ادامه داد: سال گذشته نیز همراه با نساجی به این شهر سفر کردم و از امکانات سخت‌افزاری و همچنین حضور تماشاگران رضایت داشتم. امیدوارم مسابقه فردا نیز در فضایی خوب برگزار شود و شاهد یک بازی جذاب و تماشاگرپسند باشیم.

سرمربی خیبر درباره میزان شناخت دو تیم از یکدیگر نیز گفت: در هفته نخست، تیم‌ها شناخت کاملی از شرایط و سبک بازی یکدیگر نداشتند، اما اکنون با انجام مسابقات هفته اول، اطلاعات بیشتری نسبت به حریفان به دست آمده و دو تیم با شناخت نسبی وارد این مسابقه خواهند شد.

کمالوند در واکنش به شکست سنگین مس شهربابک مقابل استقلال در هفته نخست عنوان کرد: مس شهربابک تیم خوبی است و احتمالاً در دیدار برابر استقلال غافلگیر شد که نتیجه آن مسابقه رقم خورد. ما به خوبی می‌دانیم که بازی دشواری پیش رو داریم.

وی در پایان تأکید کرد: بازیکنان ما از نظر شرایط فنی و آمادگی برای این مسابقه آماده هستند و امیدواریم بتوانیم نمایش خوبی ارائه کنیم و با دست پر به خرم‌آباد بازگردیم.

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