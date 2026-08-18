خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمالوند: خیبر برای کسب اولین برد مقابل مس شهربابک آماده است

کمالوند: خیبر برای کسب اولین برد مقابل مس شهربابک آماده است
کد خبر : 1827576
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به آمادگی تیمش برای دومین دیدار فصل، گفت شاگردانش با وجود دشواری مسابقه برابر مس شهربابک به دنبال کسب نخستین پیروزی در لیگ برتر هستند.

به گزارش ایلنا،  خیبر خرم‌آباد پس از تساوی یک بر یک مقابل فجرسپاسی در هفته نخست لیگ برتر، فردا در دومین مسابقه فصل به میهمانی مس شهربابک می‌رود؛ دیداری که شاگردان فراز کمالوند امیدوارند با کسب سه امتیاز آن، نخستین برد خود را در فصل جدید جشن بگیرند.

فراز کمالوند در آستانه این مسابقه درباره شرایط شهر بابک و حضور این تیم در لیگ برتر اظهار داشت: خوشحالم که شهری مانند شهر بابک صاحب یک تیم لیگ برتری شده است. این اتفاق نشان می‌دهد فوتبال ایران در نقاط مختلف از ظرفیت و استعداد بالایی برخوردار است.

او با اشاره به تجربه حضورش در شهر بابک ادامه داد: سال گذشته نیز همراه با نساجی به این شهر سفر کردم و از امکانات سخت‌افزاری و همچنین حضور تماشاگران رضایت داشتم. امیدوارم مسابقه فردا نیز در فضایی خوب برگزار شود و شاهد یک بازی جذاب و تماشاگرپسند باشیم.

سرمربی خیبر درباره میزان شناخت دو تیم از یکدیگر نیز گفت: در هفته نخست، تیم‌ها شناخت کاملی از شرایط و سبک بازی یکدیگر نداشتند، اما اکنون با انجام مسابقات هفته اول، اطلاعات بیشتری نسبت به حریفان به دست آمده و دو تیم با شناخت نسبی وارد این مسابقه خواهند شد.

کمالوند در واکنش به شکست سنگین مس شهربابک مقابل استقلال در هفته نخست عنوان کرد: مس شهربابک تیم خوبی است و احتمالاً در دیدار برابر استقلال غافلگیر شد که نتیجه آن مسابقه رقم خورد. ما به خوبی می‌دانیم که بازی دشواری پیش رو داریم.

وی در پایان تأکید کرد: بازیکنان ما از نظر شرایط فنی و آمادگی برای این مسابقه آماده هستند و امیدواریم بتوانیم نمایش خوبی ارائه کنیم و با دست پر به خرم‌آباد بازگردیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز