به گزارش ایلنا، حمید مطهری، سرمربی فولاد خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار برابر شمس‌آذر قزوین درباره شرایط تیمش، تغییرات گسترده در فهرست بازیکنان، حضور رامین رضاییان و برنامه فولاد برای نخستین بازی خانگی فصل صحبت کرد.

مطهری درباره حریف فردای فولاد گفت: «اصلاً به نتیجه هفته گذشته شمس‌آذر نگاه نمی‌کنیم. این تیم جوان، دونده و جنگجو است. درست است که مقابل پرسپولیس شکست خوردند، اما ما باید در تمام دقایق تمرکز داشته باشیم. هدفمان این است که مسابقه را کنترل کنیم و در اولین بازی خانگی نتیجه خوبی بگیریم.»

سرمربی فولاد با اشاره به نقش هواداران اظهار داشت: «من اعتقاد دارم هواداران یار اصلی تیم هستند و حتی می‌توانند ستاره‌های فولاد باشند. از آنها می‌خواهم مثل همیشه در ورزشگاه حضور داشته باشند و از تیم حمایت کنند.»

او درباره تغییرات گسترده فولاد در نقل‌وانتقالات نیز گفت: «وقتی یک‌باره ۱۰ بازیکن را از دست می‌دهید، طبیعی است که هماهنگ کردن تیم جدید به زمان نیاز داشته باشد. دوست داشتم بخش بیشتری از تیم فصل گذشته حفظ شود، اما بعضی اتفاقات در نقل‌وانتقالات اجتناب‌ناپذیر است.»

مطهری ادامه داد: «با وجود محدودیت‌های مالی، تیم خوبی بسته‌ایم. برای من داشتن تعداد زیادی ستاره اولویت نیست؛ مهم این است که تیم یکدل و متحد باشد. با اضافه شدن رامین رضاییان شرایطمان بهتر شده است.»

سرمربی فولاد در واکنش به شایعات درباره قرارداد رضاییان نیز موضع روشنی گرفت و گفت: «نمی‌دانم این اطلاعات از کجا آمده است. من سرمربی تیم هستم و چنین چیزی که رامین بالاترین قرارداد فولاد را داشته باشد، وجود ندارد. حتی اگر هم چنین بود، رامین بازیکنی است که می‌توانست پیشنهادهای مالی بیشتری داشته باشد.»

او تأکید کرد: «رامین می‌توانست از باشگاه‌های دیگر بیشتر پول بگیرد و این موضوع را با اطمینان می‌گویم. تعدادی از بازیکنان ما هم پیشنهادهای مالی بالاتری داشتند، اما فولاد را انتخاب کردند چون اولویتشان این باشگاه بود. رختکن ما کاملاً یکدست است.»

مطهری درباره فهرست بازیکنان فولاد گفت: «تعداد بازیکنان بزرگسال ما حدود ۱۵ یا ۱۶ نفر است و هنوز جای خالی داریم. در مقابل، بازیکنان جوان زیادی را وارد تیم بزرگسالان کرده‌ام و به آنها اعتقاد دارم. تعدادی از این نفرات می‌توانند در آینده ستاره‌های فوتبال ایران و ارزش افزوده باشگاه باشند.»

او درباره احتمال جذب بازیکن جدید نیز عنوان کرد: «فعلاً نه. در انتخاب بازیکن وسواس دارم و پیدا کردن بازیکنی که دقیقاً ویژگی‌های مورد نظر من را داشته باشد آسان نیست. با همین تیم جلو می‌رویم و تلاش می‌کنیم نخستین بازی خانگی را با دست پر به پایان برسانیم.»

سرمربی فولاد در پایان درباره کمبود مهاجم سرزن گفت: «یک مهاجم سرزن را از دست دادیم و برای جذب بازیکنی با این ویژگی تلاش کردیم، اما وقتی نمی‌توانیم از نظر مالی با تیم‌های متمول رقابت کنیم، شرایط متفاوت می‌شود. با این حال ایده‌های هجومی دیگری داریم و از مسیرهای مختلف به گل خواهیم رسید.»

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