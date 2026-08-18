به گزارش ایلنا، خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس درباره آخرین وضعیت تیمش، پنجره نقل‌وانتقالات و شرایط بازیکنان صحبت کرد. استقلال خوزستان فردا از ساعت ۱۹:۳۰ مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت.

خلیفه‌اصل درباره وضعیت پنجره نقل‌وانتقالات باشگاه گفت: «مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای باز شدن پنجره انجام می‌دهد و روند کار امیدوارکننده است. تصور می‌کنم پیش از پایان مهلت نقل‌وانتقالات این مشکل برطرف شود تا بتوانیم از بازیکنانی که برای حضور در تیم دعوت کرده‌ایم، از هفته چهارم استفاده کنیم.»

سرمربی استقلال خوزستان درباره وضعیت محمدمهدی محمدی نیز اظهار داشت: «مهدی یکی از بازیکنان کلیدی ماست و خوشبختانه شرایطش برای این مسابقه مناسب است و به بازی می‌رسد. اینکه از ابتدا به میدان برود یا در جریان مسابقه وارد زمین شود، تصمیم کادر فنی خواهد بود.»

او درباره استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب استقلال خوزستان گفت: «حدود ۴۰ روز است که تمرین می‌کنیم، اما به دلیل بسته بودن پنجره نتوانستیم از نفرات مدنظرمان استفاده کنیم. به همین دلیل فرصت بیشتری به بازیکنان جوان داده‌ایم. بسیاری از آنها برای نخستین بار در لیگ برتر بازی می‌کنند و طبیعی است که اشتباهاتی داشته باشند، اما با افزایش تجربه می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.»

خلیفه‌اصل ادامه داد: «فوتبال متعلق به جوانان است و باید به آنها اعتماد کنیم. وظیفه ما فراهم کردن شرایط پیشرفت این بازیکنان است تا هم به استقلال خوزستان و هم در آینده به فوتبال ایران کمک کنند.»

سرمربی استقلال خوزستان در پایان درباره دشواری فصل جدید عنوان کرد: «لیگ امسال بسیار سخت خواهد بود. ۳۴ هفته مسابقه و فشردگی بازی‌ها باعث می‌شود تیم‌ها به نفرات بیشتری نیاز داشته باشند. امیدوارم هرچه سریع‌تر پنجره نقل‌وانتقالات ما باز شود تا بتوانیم از تمام ظرفیت تیم استفاده کنیم. در غیر این صورت فشار زیادی به بازیکنان فعلی وارد خواهد شد و احتمال مصدومیت نیز افزایش پیدا می‌کند.»

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