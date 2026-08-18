ترکیب تراکتور مقابل سپاهان مشخص شد
تراکتور در دومین هفته لیگ برتر با تنها یک تغییر نسبت به بازی اول خود مقابل سپاهان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۲۰ امروز در یکی از جذابترین و حساسترین بازیهای هفته دوم لیگ برتر به مصاف سپاهان میرود؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم در شروع فصل، از اهمیت ویژهای برای هر دو تیم برخوردار است.
جواد نکونام، سرمربی تراکتور برای این مسابقه تصمیم گرفته ترکیب اصلی تیمش را نسبت به دیدار هفته اول مقابل پیکان حفظ کند و تنها یک تغییر در ترکیب برنده داشته باشد.
مهدی ترابی که در همان دقایق ابتدایی مسابقه مقابل پیکان دچار آسیبدیدگی شد، از ترکیب اصلی خارج شده و هادی حبیبینژاد جای او را گرفته است. سایر بازیکنان همان نفراتی هستند که در نخستین مسابقه فصل برای تراکتور به میدان رفتند.
به این ترتیب نکونام بار دیگر به همان بازیکنانی اعتماد کرده که در هفته اول توانست نتیجه خوبی به دست بیاورند و تنها به اجبار مهدی ترابی را به دلیل مصدومیت از جمع نفرات خود خارح کرده و تیم او امشب باید در یک آزمون دشوارتر مقابل سپاهان قرار بگیرد.
۱۱ بازیکن اصلی تراکتور در این مسابقه به شرح زیر هستند:
علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلفر، محمد نادری، اودیل خامروبکوف، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائرکاظمینی، هادی حبیبینژاد، امیرحسین حسینزاده و شهریار مغانلو.
باید دید این ترکیب میتواند تراکتور را در دومین بازی فصل نیز به نتیجهای مطلوب برساند و تیم نکونام را در جمع مدعیان بالای جدول حفظ کند یا سپاهان در این جدال بزرگ خانگی موفق به کسب امتیاز مقابل آخرین قهرمان لیگ برتر ایران خواهد شد.