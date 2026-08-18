ترکیب سپاهان مقابل تراکتور اعلام شد
محرم نویدکیا بدون تغییر تیمش را مقابل سپاهان به زمین فرستاد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال سپاهان در دیداری حساس و تاثیرگذار میزبان تراکتور خواهد بود و نکته جالب اینکه محرم نویدکیا در این مسابقه تیمش را با همان نفرات بازی قبلی به زمین فرستاده و هیج تغییری را به وجود نیاورده تا نشان دهد از عملکرد شاگردانش در دیدار هفته نخست مقابل چادرملو رضایت کامل داشته است.
سیدحسین حسینی در این بازی گلر شماره یک تیمش خواهد بود و مقابل خود امین حزباوی و ارمین سهرابیان را خواهد داشت. اریا یوسفی و احسان حاج صفی دو بازیکن ملی پوش در جناحین بازی خواهند کرد و نکته جالب اینکه احسان سابقه بازی در تراکتور را دارد.
در خط هافبک عارف حاجی عیدی و امید نورافکن به همراه ارش رضاوند مثلث حط میانی را شکل میدهند و در خط حمله مهدی لیموچی، محمدمهدی لطفی و رضا جعفری خط آتش را تشکیل دادهاند.
ترکیب سپاهان به این شرح است:
حسین حسینی، امین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاجصفی، آریا یوسفی، عارف حاجیعیدی، امید نورافکن، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمد مهدی لطفی، رضا جعفری