استقلال بیاعتنا به شکایت مس؛ آسانی باز هم فیکس شد
با وجود حواشی مربوط به شکایت مس شهربابک درباره حضور یاسر آسانی، سهراب بختیاریزاده بار دیگر این وینگر آلبانیایی را در ترکیب اصلی استقلال مقابل نساجی قرار داد.
به گزارش ایلنا، نام یاسر آسانی طی روزهای اخیر بارها در ارتباط با پرونده شکایت مس شهربابک مطرح شده، اما این حواشی تغییری در تصمیم کادر فنی استقلال ایجاد نکرده است. سهراب بختیاریزاده برای دیدار برابر نساجی نیز به شماره هفت تیمش اعتماد کرده و او را از ابتدا به میدان فرستاده است.
شکایت مس شهربابک به حضور آسانی در دیدار هفته نخست دو تیم مربوط میشود و انتشار برخی شایعات درباره احتمال تغییر نتیجه آن مسابقه، فضای پیرامون استقلال را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، هنوز جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار نشده و رأیی نیز درباره آن به باشگاه استقلال ابلاغ نشده است.
بختیاریزاده بدون توجه به اخبار منتشرشده، آسانی را در سمت راست خط حمله استقلال قرار داده است. این بازیکن که در پیروزی چهار بر صفر آبیپوشان برابر مس شهربابک نمایش قابل توجهی داشت، مقابل نساجی نیز در کنار علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان مثلث هجومی استقلال را تشکیل میدهد.
استقلال با حفظ آسانی در ترکیب اصلی، فعلاً موضع خود را نسبت به این پرونده تغییر نداده و کادر فنی همچنان او را یکی از مهرههای اصلی تیم میداند. حالا باید دید شماره هفت آبیها در دومین مسابقه فصل نیز میتواند عملکرد موفق بازی نخست را تکرار کند یا خیر.