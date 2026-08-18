ترکیب اولیه آلومینیوم اراک مقابل چادرملو اردکان
بازیکنان منتخب پیروز قربانی برای مقابله با چادرملو اردکان مشخص شدند
به گزارش ایلنا، ترکیب آلومینیوم اراک برای تقابل خانگی امشب مشخص شد و شاگردان پیروز قربانی با انگیزهای بالا گام به این مسابقه میگذارند. هواداران این تیم امیدوارند بازیکنان بتوانند با کسب یک سه امتیاز دیگر به دومین برد متوالی دست پیدا کنند.
با تصمیم پیروز قربانی، ۱۱ بازیکن زیر در ترکیب اصلی آلومینیوم برای تقابل با چادرملو اردکان روانه میدان میشوند:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، ابوالفضل سوختانلو، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، سید مهران موسوی، ساسان حسینی، ساسان جعفریکیا و عباس کهریزی
گفتنی است این مسابقه از ساعت 19:30 در ورزشگاه امام خمینی اراک آغاز میشود و میثم حیدری نیز آن را قضاوت خواهد کرد.