ترکیب اولیه چادرملو اردکان مقابل آلومینیوم اراک
بازیکنان منتخب سعید اخباری برای مقابله با آلومینیوم اراک مشخص شدند
ترکیب چادرملو اردکان با لحاظ تغییراتی نسبت به هفته اول برای بازی با آلومینیوم اعلام شد.
به گزارش ایلنا، چادرملو اردکان پس از آغاز ناموفق در لیگ بیستوششم و تحمل باخت دو بر صفر خانگی برابر سپاهان، امروز با هدف جبران ناپذیریها و فاصله نگرفتن از مدعیان، به دنبال کسب امتیاز از تقابل با آلومینیوم اراک است؛ حریفی که هفته نخست را با برد پشت سر گذاشته و حالا در زمین خود برای تحقق اهداف بزرگی نقشه میکشد.
با تصمیم سعید اخباری، ۱۱ بازیکن زیر در ترکیب اصلی چادرملو اردکان برای تقابل با آلومینیوم اراک روانه میدان میشوند:
حجت صدقی، سعید محمدیفرد، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، دینگو جوئل تورس، رنی بوبوی، علی کمالی، محمدحسین خسروی، امیررضا اسلام طلب، رضا میرزایی، رضا دهقان.
گفتنی است این مسابقه از ساعت 19:30 در ورزشگاه امام خمینی اراک آغاز میشود و میثم حیدری نیز آن را قضاوت خواهد کرد.