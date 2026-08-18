به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر بیست و ششم، دو تیم پیکان تهران و گل‌گهر سیرجان به مصاف یکدیگر می‌روند؛ نبردی که در آن مهدی رحمتی و ساکت الهامی نسبت به هفته نخست دست به تغییرات اندکی در ترکیب اصلی خود زده‌اند.

در این جدال، رضا شکاری برای نخستین بار در ترکیب فیکس پیکان قرار گرفته و برابر تیم سابق خود پا به میدان می‌گذارد. در سمت مقابل، گل‌گهر سیرجان با یک جابه‌جایی در خط هافبکک و بازگشت نوید عاشوری باسابقه، به دنبال افزایش خلاقیت در میانه زمین است؛ جایی که حضور همزمان عاشوری و گودرزی برنامه‌های سیرجانی‌ها را برای کنترل جریان بازی پیش خواهد برد.

ارنج اولیه گل‌گهر سیرجان برای این مسابقه شامل این نفرات است:

فرزین گروسیان، میلاد کر، مسیح زاهدی، سهیل صحرایی، پدرام قاضی‌پور، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، مهدی گودرزی، محمدامین کاظمیان، محمد علی‌نژاد و مجید علیاری.

پیکانی‌ها نیز با این ترکیب کار خود را آغاز خواهند کرد:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، ثائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی.

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