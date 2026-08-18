خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ستاره‌های سابق سرخ‌پوش در جدال پیکان و گل‌گهر

حضور ستاره‌های سابق سرخ‌پوش در جدال پیکان و گل‌گهر
کد خبر : 1827554
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان رحمتی و الهامی برای دیدار هفته دوم لیگ برتر آماده خواهند شد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر بیست و ششم، دو تیم پیکان تهران و گل‌گهر سیرجان به مصاف یکدیگر می‌روند؛ نبردی که در آن مهدی رحمتی و ساکت الهامی نسبت به هفته نخست دست به تغییرات اندکی در ترکیب اصلی خود زده‌اند.

در این جدال، رضا شکاری برای نخستین بار در ترکیب فیکس پیکان قرار گرفته و برابر تیم سابق خود پا به میدان می‌گذارد. در سمت مقابل، گل‌گهر سیرجان با یک جابه‌جایی در خط هافبکک و بازگشت نوید عاشوری باسابقه، به دنبال افزایش خلاقیت در میانه زمین است؛ جایی که حضور همزمان عاشوری و گودرزی برنامه‌های سیرجانی‌ها را برای کنترل جریان بازی پیش خواهد برد.

ارنج اولیه گل‌گهر سیرجان برای این مسابقه شامل این نفرات است:

فرزین گروسیان، میلاد کر، مسیح زاهدی، سهیل صحرایی، پدرام قاضی‌پور، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، مهدی گودرزی، محمدامین کاظمیان، محمد علی‌نژاد و مجید علیاری.

پیکانی‌ها نیز با این ترکیب کار خود را آغاز خواهند کرد:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، ثائب محبی، حجت احمدی، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرشید باقری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز