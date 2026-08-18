رونمایی از شطرنج مدیریتی مورینیو
انقلاب آقای خاص در ترکیب اصلی رئال مادرید
در حالی که رئال مادرید روز شنبه در زمین اسپانیول فصل جدید لالیگا را رسماً آغاز میکند، ژوزه مورینیو به شناخت کامل و شفافی از ترکیب تیمش دست یافته و نخستین نشانههای روشن از ۱۱ بازیکن اصلی او مشخص شده است.
به گزارش ایلنا، پیشفصل تابستانی با آمار و ارقامی فوقالعاده برای ژوزه مورینیو روی نیمکت مادرید به پایان میرسد. با پنج پیروزی و یک تساوی در شش بازی دوستانه، رئال مادرید با یک دینامیک و روحیهای بسیار مثبت به استقبال نخستین بازی خارج از خانه خود در لالیگا مقابل اسپانیول (شنبه، ساعت ۲۱:۳۰) میرود. با ثبت ۲۴۳ دقیقه بدون دریافت حتی یک گل، ساختار تیمی رئال در دیدارهای اخیر مادریدیها استحکام واقعی نشان داده و این موضوع تقابل و تضاد آشکاری با دوران حضور اخیر ژابی آلونسو و آلوارو آربلوا دارد. این تصویر درخشان واقعیت دیگری را در پشت خود پنهان کرده است. میان بازگشت تدریجی بازیکنان از تعطیلات و حضور برخی دیگر در اتاق درمان، سرمربی پرتغالی هنوز نتوانسته ترکیب اصلی و مدنظر خود را روانه میدان کند. با این وجود، نخستین نشانههای روشن در حال شکلگیری است.
آقای خاص سیستم ۱-۳-۲-۴ را پیاده میکند
همانطور که روزنامه آ اس روز سهشنبه گزارش داده، تغییر سیستم به ۱-۳-۲-۴ اکنون به عنوان الگوی تاکتیکی مرجع از نگاه ژوزه مورینیو تثبیت شده است. به اعتقاد برخی خبرنگاران اسپانیایی، هدف این سیستم ادغام هماهنگ چهار عنصر تهاجمی و دستنخورده اوست: یان دیومانده، جود بلینگام، وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه. در حال حاضر، این چهار تفنگدار هنوز در یک مسابقه دوستانه کنار هم بازی نکردهاند. در آخرین بازی تدارکاتی مقابل شالکه ۰۴، دیومانده، بلینگام و وینیسیوس به مدت ۲۵ دقیقه زمین را با هم به اشتراک گذاشتند، اما در غیاب کاپیتان تیم ملی فرانسه، این کارلوس اسپی جوان بود که در نوک خط حمله قرار داشت.
با وجود ناکامی در جذب رودری، ژوزه مورینیو حساب ویژهای روی برناردو سیلوا باز کرده است. این بازیکن پرتغالی که گاهی در پست هافبک وسط یا بازیساز متمایل به کنارهها به کار گرفته شده، نقشی چندبعدی دارد که بلینگام نیز میتواند در طول فصل آن را ایفا کند.
در پست هافبک دفاعی دوگانه (دبل پیوت)، رقابتی بسیار شدید میان اورلین شوامنی، فدریکو والورده و برناردو سیلو برای دو جایگاه فیکس وجود خواهد داشت. به گزارش این رسانه اسپانیایی، ادواردو کاماوینگا عقبتر از بقیه به نظر میرسد. اگرچه کاماوینگا به دلیل حضور از روز اول تمرینات در پیشفصل به شدت مورد توجه قرار گرفت، اما همچنان به نظر نمیرسد که به عنوان یک بازیکن فیکس وارد فصل شود.
کارلوس اسپی از اندریک پیشی گرفت
خط دفاعی نیز در طول تابستان به دلیل غایبان متعدد دستخوش تغییرات بود. در سمت چپ، ورود دیرهنگام مارکو کوکوریا، قهرمان جهان، و عدم دسترس بودن فرلان مندی، زمان بازی فراوانی را به آلوارو کارراس—پرکاربردترین بازیکن پیشفصل—هدیه داد. با این حال، آ اس اشاره میکند که در هر شرایطی کوکوریا در این فصل بازیکنی غیرقابل جایگزین و فیکس خواهد بود.
در سمت راست، زمان بازی به طور مساوی میان ترنت الکساندر-آرنولد و دنزل دومفریس تقسیم شد و این دو نفر برای رسیدن به ترکیب اصلی رقابت خواهند کرد. در مرکز دفاع، تا زمان بازگشت ادر میلیتائو و بهبودی کامل رائول آسنسیو، زوج دفاعی حول محور آنتونیو رودیگر، دین هویسن و ابراهیما کوناته شکل گرفت. هنوز سخت است تصور کنیم کدام زوج برای اولین بازی لیگ در روز شنبه به میدان خواهند رفت.
در خط حمله، ساختار تهاجمی از هماکنون چند نقطه اطمینان و وعدههای درخشانی روی نیمکت ارائه میدهد. اگر چهارگانه دیومانده-بلینگام-وینیسیوس-امباپه یک گام جلوتر باشند، آردا گولر از فیکس شدنهای خود در پست بازیساز با ثبت دو پاس گل نهایت بهره را برده است. او با اثبات اینکه سیستم ۱-۳-۲-۴ چارچوبی ایدهآل را برایش فراهم میکند—در حالی که از زمان ورودش به اسپانیا هرگز در این پست بازی نکرده بود—به عنوان یار تعویضی و طلایی شماره یک مورینیو محسوب میشود. در سایر بخشها، براهیم دیاز به عنوان یک گزینه محبوب در جناح راست مطرح است، در حالی که کارلوس اسپی جوان با تحمیل خود به عنوان جانشین و ذخیره مستقیم امباپه، ردهبندی بازیکنان را به هم زده و بالاتر از اندریک قرار گرفته است. باید دید آیا در هفتههای آینده به تغییراتی نیاز خواهد بود یا خیر.