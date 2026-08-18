به گزارش ایلنا، پیش از آنکه فصل به طور واقعی آغاز شود، امشب شبی بزرگ برای المپیک لیون است. «گون‌ها» ابتدا باید بازگشت خود به لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کنند و این مسیر سه شنبه‌شب (ساعت ۲۱) از یک دیدار رفت سخت در مرحله پلی‌آف در ورزشگاه شوکرو ساراجوغلو، خانه فنرباغچه می‌گذرد. چالش پائولو فونسکا تایید فصل خوب گذشته و برداشتن نخستین گام به سوی صعود به لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود، آن هم با ترکیبی که با چند خرید جدید تقویت شده است.

برای این بازی رفت، انتظار می‌رود تیم لیون با سیستم سنتی ۳-۳-۴ خود وارد زمین شود و زوج دفاع مرکزی موسی نیاکاته و روبن کلایورت بار دیگر در کنار هم قرار گیرند. اینسلی میتلند-نایلز جناح راست را پوشش خواهد داد، در حالی که در غیاب نیکولاس تاگلیافیکو—که پس از بازگشت از جام جهانی ۲۰۲۶ هنوز به آمادگی کامل نرسیده است—آبنر در سمت چپ قرار می‌گیرد.

لیون در مواجهه با یازده ستاره خیره‌کننده

در خط هافبک، کورنتین تولیسو، طراح اصلی بازی تیم، در کنار تانر تسمان و تایلر مورتون حضور خواهد داشت. در خط حمله، مالک فوفانا که اخبار جدایی‌اش به مقصد آ اس رم مطرح شده، فعلاً کاملاً در برنامه‌های پائولو فونسکا حضور دارد و انتظار می‌رود ارنست نواما و خرید تابستانی تیم، لوئیس اوپندا، او را همراهی کنند. اما گون‌ها باید با ترکیب ترکیه‌ای روبه‌رو شوند که روی کاغذ فوق‌العاده چشمگیر است.

در سمت فنرباغچه، ادرسون دروازه‌بان سابق منچسترسیتی درون دروازه خواهد بود که توسط زوج دفاعی میلان اشکرینار و ناتان آکه محافظت می‌شود و نلسون سمدو و آرچی براون در جناحین بازی می‌کنند. در میانه میدان، دو بازیکن فرانسوی یعنی انگولو کانته و متئو گندوزی فیکس خواهند بود و پشت سر خط حمله‌ای زهرآگین متشکل از مارکو آسنسیو، کرم آکتورکوغلو، میسون گرینوود و تالیسکا قرار می‌گیرند. روملو لوکاکو نیز برای نخستین گام‌های خود با تیم جدیدش بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد. در راه رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان، چالش بسیار جدی و سختی در انتظار لیون است.

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