قرعه گلگهر در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد
قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا امروز سهشنبه ۲۷ مرداد در مالزی برگزار شد و گلگهر سیرجان، تنها نماینده ایران در این رقابتها، حریفان خود را شناخت. نماینده ایران در سید دوم قرعهکشی قرار داشت.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا امروز در مالزی برگزار شد و تیمهای حاضر در این مسابقات بر اساس سیدبندی مشخصشده در فرآیند قرعهکشی قرار گرفتند.
گلگهر سیرجان به عنوان تنها نماینده فوتبال ایران در این رقابتها در سید دوم قرار داشت و در کنار الریان قطر، نسف قارشی ازبکستان و الشرطه عراق جای گرفت.
سیدبندی رقابتها به شرح زیر بود:
سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان
سید دوم: الریان قطر، گلگهر ایران، نسف قارشی ازبکستان و الشرطه عراق
سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت
سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان
گلگهر حالا به عنوان تنها نماینده ایران، آماده حضور در رقابتهای آسیایی خواهد شد.
غرب آسیا
گروه A
الوحده امارات، نسف قارشی ازبکستان، الکویت کویت، الخالدیه بحرین
گروه B
الجزیره امارات، گلگهر سیرجان ایران، المحرق بحرین، آرکاداغ ترکمنستان
گروه C
التعاون عربستان، الریان قطر، الفیصلی اردن، النهضة عمان
گروه D
الحسین اردن، الشرطه عراق، السیب عمان، بنگال شرقی هند
شرق آسیا
گروه E
اف.سی سئول، ملبورن ویکتوری استرالیا،
گروه F
آدلاید یونایتد استرالیا، پاتوم یونایتد تایلند،
گروه G
ماچیدا زلویا ژاپن، شانگهای شینهوا چین،
گروه H
گانگوون کره جنوبی، کوچینگ سیتی مالزی،
سال گذشته گامبااوزاکای ژاپن توانست با برتری برابر النصر عربستان قهرمان این رقابتها شود.