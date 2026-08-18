به گزارش ایلنا، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز در مالزی برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات بر اساس سیدبندی مشخص‌شده در فرآیند قرعه‌کشی قرار گرفتند.

گل‌گهر سیرجان به عنوان تنها نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها در سید دوم قرار داشت و در کنار الریان قطر، نسف قارشی ازبکستان و الشرطه عراق جای گرفت.

سیدبندی رقابت‌ها به شرح زیر بود:

سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان

سید دوم: الریان قطر، گل‌گهر ایران، نسف قارشی ازبکستان و الشرطه عراق

سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت

سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان

گل‌گهر حالا به عنوان تنها نماینده ایران، آماده حضور در رقابت‌های آسیایی خواهد شد.

غرب آسیا

گروه A

الوحده امارات، نسف قارشی ازبکستان، الکویت کویت، الخالدیه بحرین

گروه B

الجزیره امارات، گل‌گهر سیرجان ایران، المحرق بحرین، آرکاداغ ترکمنستان

گروه C

التعاون عربستان، الریان قطر، الفیصلی اردن، النهضة عمان

گروه D

الحسین اردن، الشرطه عراق، السیب عمان، بنگال شرقی هند

شرق آسیا

گروه E

اف.سی سئول، ملبورن ویکتوری استرالیا،

گروه F

آدلاید یونایتد استرالیا، پاتوم یونایتد تایلند،

گروه G

ماچیدا زلویا ژاپن، شانگهای شینهوا چین،

گروه H

گانگوون کره جنوبی، کوچینگ سیتی مالزی،

سال گذشته گامبااوزاکای ژاپن توانست با برتری برابر النصر عربستان قهرمان این رقابت‌ها شود.

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