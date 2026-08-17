ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با نساجی

به گزارش ایلنا، استقلال لیگ را با یک پیروزی بزرگ آغاز کرد و توانست مس شهر بابک را با دبل سعید سحرخیزان و گل‌های یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده با نتیجه چهار بر صفر شکست بدهد. آبی‌ها بعد از پشت سر گذاشتن نیمه نخست دشوار، در ادامه مسابقه بر جریان بازی مسلط شدند و با استفاده از سرعت نفرات هجومی خود به یک برد پرگل رسیدند.

عملکرد مناسب بازیکنان استقلال در هفته نخست، احتمال ایجاد تغییر در ترکیب اصلی را کاهش داده است. سهراب بختیاری‌زاده در صورت رخ ندادن اتفاقی غیرمنتظره، تیمش را با همان آرایش و نفرات بازی گذشته به مصاف نساجی خواهد فرستاد.

حبیب فرعباسی

دروازه‌بان استقلال در نخستین حضورش در فصل جدید کلین‌شیت کرد. مس شهر بابک موقعیت‌های زیادی روی دروازه آبی‌ها نساخت و فرعباسی شب کم‌دردسری داشت، با این حال حضور مطمئن او درون دروازه باعث می‌شود برابر نساجی نیز انتخاب نخست سهراب باشد.

سامان فلاح

سامان فلاح یکی از تأثیرگذارترین مدافعان استقلال در مسابقه گذشته بود. تیزهوشی او در قطع پرتاب اوت بازیکن حریف و پاس بلند و سریعش برای سحرخیزان، زمینه‌ساز گل نخست شد. فلاح در کنار وظایف دفاعی، نقش مهمی در شروع حملات آبی‌ها داشت.

عارف آقاسی

آقاسی در قلب خط دفاعی استقلال نمایش مطمئنی ارائه کرد و در صحنه گل دوم نیز با ضربه سر توپ را از منطقه خطر دور کرد. همین دفع توپ در ادامه به رزاقی‌نیا رسید و ضدحمله منجر به گل دوم شکل گرفت.

رستم آشورماتوف

مدافع ازبکستانی استقلال بدون اشتباه جدی مسابقه را پشت سر گذاشت و در کنترل مهاجمان مس نقش داشت. هماهنگی او با آقاسی و فلاح به استقلال کمک کرد تا نخستین کلین‌شیت فصل را ثبت کند.

صالح حردانی

حردانی یکی از فعال‌ترین بازیکنان استقلال در جناح راست بود. او در نیمه نخست با ارسال دقیق خود حسین گودرزی را صاحب موقعیت کرد، در دقایق پایانی ضربه بازیکن مس را از روی خط دروازه بیرون کشید و سپس با پاس عرضی خود گل چهارم را برای قلی‌زاده ساخت.

حسین گودرزی

گودرزی در سمت چپ تحرک زیادی داشت و با نفوذهایش خط دفاعی مس را تحت فشار قرار داد. او در نیمه نخست با ورود به محوطه جریمه در شکل‌گیری یکی از موقعیت‌های جدی استقلال نقش داشت و کمی بعد ضربه سرش به تور کنار دروازه برخورد کرد.

امیرمحمد رزاقی‌نیا

رزاقی‌نیا از بهترین بازیکنان استقلال در هفته نخست بود. او چند مرتبه با شوت‌های خود دروازه حریف را تهدید کرد و در گل دوم نیز پس از چرخشی دیدنی، پاس در عمق دقیقی برای سحرخیزان فرستاد. تحرک و توانایی او در انتقال سریع توپ، بخش مهمی از برنامه استقلال در میانه میدان خواهد بود.

اسماعیل قلی‌زاده

قلی‌زاده در نخستین بازی فصل اعتماد کادر فنی را به دست آورد و از ابتدا به میدان رفت. او در طول مسابقه دوندگی زیادی داشت و سرانجام در دقیقه ۹۰+۲ با ضربه‌ای نرم و دقیق، پاس حردانی را به چهارمین گل استقلال تبدیل کرد.

یاسر آسانی

آسانی در نخستین حضور فصل یکی از خطرناک‌ترین نفرات استقلال بود. ضربه تماشایی او در نیمه نخست به تیر افقی برخورد کرد و چند نفوذ دیگرش نیز مدافعان مس را به دردسر انداخت. وینگر آلبانیایی در گل سوم با پاس عرضی خود محمدحسین اسلامی را در موقعیت گلزنی قرار داد. با این حال نامشخص بودن وضعیت فسخ قرارداد او و مجاز یا غیرمجاز بودنش نیز باعث نشده سهراب او را در ترکیب اصلی قرار ندهد.

علیرضا کوشکی

کوشکی در خط حمله استقلال پرتحرک ظاهر شد و از فضای میان مدافعان حریف استفاده کرد. او در نیمه نخست دو فرصت گلزنی داشت که یکی با برخورد به مدافع راهی کرنر شد و دیگری را پس از برگشت ضربه آسانی از بالای دروازه به بیرون فرستاد.

سعید سحرخیزان

مهاجم استقلال ستاره اصلی پیروزی چهارگله هفته نخست بود. سحرخیزان در پایان نیمه اول از اشتباه دروازه‌بان مس استفاده کرد و دروازه خالی را گشود. او در نیمه دوم نیز روی پاس رزاقی‌نیا گلر حریف را دریبل کرد و دومین گل خود و استقلال را به ثمر رساند.

با این شرایط، ترکیب احتمالی استقلال برابر نساجی به شرح زیر خواهد بود:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

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