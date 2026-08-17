سرگیجه در نیوکمپ
رودری باید در کجا و چه طور برای بارسا بازی کند؟
باشگاه بارسلونا با نهایی کردن انتقال رودری هرناندز، دارنده توپ طلای ۲۰۲۴، بمب نقلوانتقالات تابستانی را منفجر کرد تا هانسی فلیک با چالشی شیرین برای چیدمان خط هافبک خود روبرو شود.
به گزارش ایلنا، توافق با منچسترسیتی به جز تست پزشکی و امضای قرارداد نهایی شده است. مطبوعات انگلیسی ارزش این انتقال را حدود ۷۵ میلیون یورو برآورد کردهاند، اگرچه اختلاف نظرهایی درباره بخش ثابت و متغیر آن وجود دارد. او قراردادی تا سال ۲۰۳۰ به امضا خواهد رساند. آزمایشهای پزشکی نیز یک تشریفات اداری ساده نخواهد بود؛ رودری ۳۰ ساله است، در سال ۲۰۲۴ دچار آسیبدیدگی شدید زانو شد و اخیراً نیز به دلیل مشکل کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت. بارسا بهترین هافبک حال حاضر جهان را میخرد، اما در عین حال خطری را میپذیرد که دیگران حاضر به ریسک روی آن نبودند.
در میان آن دیگران، نام رئال مادرید به چشم میخورد. باشگاه مادریدی از ماه ژانویه روند بهبود او را زیر نظر داشت و بهویژه پیگیر وضعیت جسمانیاش بود. پس از درخشش فوقالعاده این بازیکن مادریدی در جام جهانی، بار دیگر موضوع جذب او مطرح شد، اما این علاقه هرگز به پیشنهادی که منجر به خرید او شود تبدیل نگردید. سن، زانو، کمر و قیمت قابل توجه، عواملی بودند که برای خرید او مشکل ایجاد کردند. رئال مادرید نظارهگر بود و بارسلونا دست به خرید زد. خودِ جام جهانی بخش زیادی از تردیدها را برطرف کرده بود، اما نه آنقدر که فلورنتینو پرز دکمه نهایی را فشار دهد.
دو استعدادی که هنوز باید یکدیگر را پیدا کنند
فلیک برترین بازیساز جام جهانی را تحویل میگیرد و باید او را با پدری هماهنگ کند؛ بازیکنی دیگر که خواهان توپ، ریتم بازی و بخش مهمی از صحنه است. روی کاغذ این یک شراکت عالی به نظر میرسد. با این حال در تیم ملی، آنها هرگز به آن زوج خودکار و طبیعی که نامهایشان وعده میداد تبدیل نشدند. اسپانیا در نهایت قهرمان شد زیرا هر دو نفر نقش بسیار زیادی ایفا کردند—بازیکن قناریایی که به عنوان یار تعویضی وارد زمین میشد—نه به این دلیل که پیوندی جدانشدنی ساخته باشند.
رودری به عنوان کنترلکننده بزرگ تورنمنت عمل کرد. پدری زمانی که مجبور بود خیلی جلوتر و دور از سازوکارهایی که تسلط بیشتری روی آنها دارد، زندگی کند، با دشواریهایی روبرو شد. لوئیس دلا فوئنته تعادل را با تقسیم فضاها و لحظات پیدا کرد. فلیک باید این تعادل را با استفاده بهتر از بازیکنان به مدت ۱۰ ماه به دست آورد.
رودری میتواند به عنوان تنها هافبک دفاعی مستقر شود و پدری را چند متر بالاتر آزاد کند، اما این راهحل همچنین به معنای تغییر پست گاوی، دانی اولمو، مارک برنال و سایر مدعیان است. همه آنها روی یک تخته تاکتیکی جا میشوند، اما در زمین بازی، طبق یک عادت قدیمی مقرراتی، تنها ۱۱ نفر میتوانند بازی کنند.
بازار نقلوانتقالات در نهایت بخش زیادی از بزرگان خط هاپک را در دو باشگاه متمرکز کرده است. پاری سن ژرمن ویتینیا، ژوائو نوس، فابیان روئیز، وارن زئیر امری و سنی مایولو را در اختیار دارد. بارسلونا با رودری، پدری، گاوی، اولمو و برنال، به علاوه دیخونگ مصدوم پاسخ میدهد. در میان هر دو تیم، مجموعهای چشمگیر از بازیکنان قادر به کنترل یک بازی جمع شده است.
بارسا نبرد را برده و بازیکنی را از رئال مادرید ربوده که ماهها در رادار این تیم قرار داشت. این خود یک سیلی محکم است. اگر مشکلات زانوی او اجازه بدهد و فلیک موفق شود رودری را بدون تداخل با پدری کنار او قرار دهد، این یک خرید فوقالعاده خواهد بود. در غیر این صورت، هافبکمحورترین باشگاه جهان هافبک دیگری خریده است تا تازه از خود بپرسد که او را کجا بگذارد.