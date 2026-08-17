اولتیماتوم جنجالی مادرید به امباپه
این فصل فقط جام میخواهیم
کیلیان امباپه پس از بازگشت به میادین و درخشش در دیدار مقابل شالکه ۰۴، بلافاصله به سوژه اول رسانههای هوادار رئال مادرید تبدیل شد؛ امسال رئال از فوق ستاره فرانسوی جام می خواهد.
به گزارش ایلنا، روز یکشنبه، آخرین نبرد آزمایشی رئال مادرید پیش از آغاز کار در لالیگا مقابل اسپانیول برگزار شد. کهکشانیها در این آخر هفته به دلیل تعویق بازیشان بهخاطر حضور تعداد زیاد ملیپوشان جام جهانی در ترکیب خود، در لالیگا به میدان نرفتند و آمادهسازی تابستانی خود را با یک بازی دوستانه برابر شالکه ۰۴ به پایان رساندند. نبردی که شاگردان ژوزه مورینیو در آن به اقتدار کامل و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسیدند و همچنین مطلع نخستین بازی چندین بازیکن مانند مارک کوکوریا، ابراهیما کوناته و یان دیومانده بود که در نیمه دوم وارد زمین شدند.
این مسابقه همچنین بازگشت بزرگ کیلیان امباپه بود که تا پیش از این به میدان نرفته بود. فوقستاره نمایش زیبایی از خود اجرا کرد. او که در همان دقایق ابتدایی بازی با بهرهگیری از یک پاس به عقب اشتباه، در موقعیت تکبهتک کاریوس را مغلوب کرد و گل اول را به ثمر رساند، برای تیم مقابل یک ضربه مهلک و ویرانگر محسوب میشد. او بهویژه فرارهای پیاپی به پشت دفاع داشت و در فاز دفاعی نیز بسیار فعال نشان داد و تلاشهای زیادی برای بازپسگیری توپ انجام داد. وی در ادامه بین دو نیمه توسط مورینیو تعویض شد.
رسانهها منتظر جام هستند
تنها ۴۵ دقیقه کافی بود تا اسپانیا به وجد بیاید، اما مهمتر از آن، به امباپه یادآوری کند که امسال کسب جام الزامی است. روزنامه آس در مقالهای بسیار تمجیدآمیز نوشت: «رهبر و همهکاره تیم هنوز امباپه است.» در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «امباپه رهبر واقعی این پروژه در داخل زمین است که برای بازگشت به مسیر کسب عناوین قهرمانی ساخته شده است.» این رسانه در مطلب دیگری توضیح داد که او بلاشک بهترین بازیکن نیمه نخست بوده است. روزنامه مارکا نیز آورد: «اگر کیلیان میخواهد مدعی عنوان اسطوره رئال مادرید باشد، بخش اعظمی از این فتح تا ماه ژوئن رقم خواهد خورد. او همه چیز را به سود خود دارد، چرا که باشگاه او را با بهترین همپیمانان ممکن و برترینِ همه آنها یعنی مورینیو احاطه کرده است. بار سوم باید بار آخر و موفقیتآمیز باشد.»
دیدگاهی مشابه نیز در شبکه کادناسر مطرح شد؛ جایی که توماس رونسرو، یادداشتنویس سرشناس، انتظار دارد امباپه در پایان این سومین فصل حضورش در مادرید، یک جام بزرگ را بالای سر ببرد. او عنوان کرد: «فکر میکنم بار سوم، موفقیتآمیز خواهد بود. از نظر آماری، امباپه بینظیر است اما او کمبود جام دارد. من تصوّر میکنم امسال همان سال موعود باشد.» بنابراین ۴۵ دقیقه نخست افکار عمومی مادرید را به وجد آورد، اما در عین حال به عنوان یادآوری برای کیلیان امباپه عمل خواهد کرد که او دیگر در این فصل حق هیچ اشتباهی ندارد و در نهایت باید موفق شود جامهای بزرگ را برای باشگاهش به ارمغان بیاورد.