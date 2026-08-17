مقصد غیرمنتظره برای اسطوره لستر
مشتری جدید جیمی وارد میشود
جیمی واردی، مهاجم باتجربه انگلیسی که پس از گذراندن یک فصل نهچندان موفق در سری آ و جدایی از کرمونزه هماکنون بازیکن آزاد است، با پیشنهادی کاملاً غیرمنتظره وارد مذاکره شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از فابریزیو رومانو، باشگاه سائوپائولو با جیمی واردی تماس گرفته است تا اسطوره لسترسیتی را برای حضور در لیگ برزیل متقاعد کند؛ پیشنهادی که بسیار شگفتانگیز به نظر میرسد، چرا که این مهاجم ۳۹ ساله انگلیسی هنوز گزینههای مختلف را بررسی میکند و تصمیمی برای ادامه دوران حرفهای خود نگرفته است.
این پیشنهاد غیرمنتظره در شرایطی مطرح میشود که واردی تا پیش از این بیشتر به بازگشت به فوتبال انگلستان مرتبط شده بود. باشگاه وستهام از جمله تیمهایی بود که وضعیت او را زیر نظر داشت و در صورت ناکامی در جذب تروی پاروت، احتمال داشت برای امضای قرارداد با او اقدام کند.
با این حال، مهاجم سابق روباهها اکنون یک گزینه کاملاً متفاوت و جذاب از سوی سائوپائولو پیش روی خود دارد.