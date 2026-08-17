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انتقاد تند دنیل ریولو از داوری

خشم شدید کارشناس فرانسوی پس از شکست پاریس

خشم شدید کارشناس فرانسوی پس از شکست پاریس
کد خبر : 1826954
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پس از پیروزی ۱ بر صفر لانس مقابل پاری سن ژرمن در سوپرجام فرانسه، دانیل ریولو در برنامه «افتر فوت» شبکه RMC عملکرد داور مسابقه و سطح داوری در فرانسه را به شدت زیر سؤال برد.

به گزارش ایلنا، این کارشناس برجسته به‌ویژه روی دو کارت قرمز مسابقه دست گذاشت و معتقد بود اجرای این جریمه‌ها ناشی از نوعی تصمیم‌گیری رباتیک بوده است. او تصریح کرد: «به نظرم هر دو کارت قرمز امشب احمقانه بودند و من دلیل هیچ‌کدام را نمی‌دادم.» وی سپس کارت قرمز اول را به‌طور ویژه هدف قرار داد: «نمی‌توان دچار یک رفتار خودکار و احمقانه شد که بر اساس آن هر بار تصویر پا بالای مچ را می‌بینیم، کارت قرمز نشان دهیم.»

خشم شدید کارشناس فرانسوی پس از شکست پاریس

ریولو در ادامه با الهام از آنچه به گفته خودش در آخرین جام جهانی دیده بود، رویکرد متفاوتی را پیشنهاد داد. او از جریمه ملایم‌تر در زمانی که بازیکنِ تحت تکل مصدوم نشده دفاع کرد، نه اخراج مستقیم: «کارت زرد یعنی اخطار. بنابراین در چنین خطایی من به او کارت زرد می‌دهم و می‌گویم این کار درست نیست. در صورت خطای دوم، کارت قرمز می‌گیرد.»

این تحلیل او را به انتقادی گسترده‌تر از روند موجود سوق داد: «با این حال یک رویه سیستماتیک برای دادن کارت قرمز مستقیم در لیگ ۱ وجود دارد که غیرقابل تحمل است.»

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