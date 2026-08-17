خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوک بزرگ یوونتوس به بازار

پرونده امیلیانو مارتینز رسماً بسته شد

پرونده امیلیانو مارتینز رسماً بسته شد
کد خبر : 1826937
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه یوونتوس پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، سرانجام جانشین جدید درون دروازه خود را انتخاب کرد و به‌طور کامل از خیر خرید امیلیانو مارتینز گذشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از فابریزیو رومانو، مدیران باشگاه تورینی و مدیربرنامه‌های این دروازه‌بان آرژانتینی یکشنبه‌شب مذاکرات مستقیمی با یکدیگر داشتند، اما در نهایت توافقی حاصل نشد. علت اصلی این ناکامی، اختلاف مالی بسیار زیاد میان درخواست‌های باشگاه استون ویلا و توان پرداختی یوونتوس اعلام شده است. بدین ترتیب، پرونده این انتقال با وجود گفت‌وگوهای روزهای اخیر، به طور رسمی بسته شد.

پرونده امیلیانو مارتینز رسماً بسته شد

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استون ویلا با جذب زیون سوزوکی خود را برای جدایی سنگربانش آماده می‌کرد و قصد داشت او را به عنوان شماره یک جدید تیم معرفی کند. مارتینز نیز مجذوب پروژه پیوستن به تورین شده بود و حتی آمادگی خود را برای کاهش دستمزدش اعلام کرده بود؛ اما یوونتوس با توجه به قیمت بالای تعیین‌شده از سوی باشگاه انگلیسی، ترجیح داد به سراغ گزینه دیگری برود و برای جذب گولیلمو ویکاریو اقدام کند. بانوی پیر با تاتنهام به توافق کامل دست یافته و این دروازه‌بان ایتالیایی قرار است با قراردادی قرضی به همراه بند خرید غیراجباری راهی تورین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر