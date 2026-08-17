شوک بزرگ یوونتوس به بازار
پرونده امیلیانو مارتینز رسماً بسته شد
باشگاه یوونتوس پس از مدتها گمانهزنی، سرانجام جانشین جدید درون دروازه خود را انتخاب کرد و بهطور کامل از خیر خرید امیلیانو مارتینز گذشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از فابریزیو رومانو، مدیران باشگاه تورینی و مدیربرنامههای این دروازهبان آرژانتینی یکشنبهشب مذاکرات مستقیمی با یکدیگر داشتند، اما در نهایت توافقی حاصل نشد. علت اصلی این ناکامی، اختلاف مالی بسیار زیاد میان درخواستهای باشگاه استون ویلا و توان پرداختی یوونتوس اعلام شده است. بدین ترتیب، پرونده این انتقال با وجود گفتوگوهای روزهای اخیر، به طور رسمی بسته شد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استون ویلا با جذب زیون سوزوکی خود را برای جدایی سنگربانش آماده میکرد و قصد داشت او را به عنوان شماره یک جدید تیم معرفی کند. مارتینز نیز مجذوب پروژه پیوستن به تورین شده بود و حتی آمادگی خود را برای کاهش دستمزدش اعلام کرده بود؛ اما یوونتوس با توجه به قیمت بالای تعیینشده از سوی باشگاه انگلیسی، ترجیح داد به سراغ گزینه دیگری برود و برای جذب گولیلمو ویکاریو اقدام کند. بانوی پیر با تاتنهام به توافق کامل دست یافته و این دروازهبان ایتالیایی قرار است با قراردادی قرضی به همراه بند خرید غیراجباری راهی تورین شود.