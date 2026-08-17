دومین فروش تابستانی بارسا نهایی شد

به گزارش ایلنا و بر اساس گزارش مطبوعات اسپانیا، این انتقال درآمدی ۱۰ میلیون یورویی برای بلوگرانا به همراه خواهد داشت که با احتساب پاداش‌ها می‌تواند ۲ میلیون یورو دیگر نیز به آن اضافه شود. تنها جزییات کمی از قرارداد برای نهایی‌شدن باقی مانده است.

این فروش جدید در راستای استراتژی دکو برای ارزش‌گذاری و درآمدزایی از جوانان آکادمی لاماسیا انجام می‌شود که شانس حضور فوری در تیم اصلی را ندارند. همچنین بارسلونا حق تقدم بر پیشنهادات احتمالی آینده برای تامی مارکز را حفظ خواهد کرد تا بتواند از روند پیشرفت او مطلع بماند و کنترل مشخصی بر آینده این بازیکن داشته باشد.

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