رونالدو: احتمالاً این فصل بازنشسته میشوم
کریستیانو رونالدو اعلام کرد احتمالاً پس از پایان قراردادش با النصر در فصل آینده از فوتبال خداحافظی خواهد کرد و قصد دارد پس از دوران حرفهای خود، زمان بیشتری را به زندگی شخصی و علاقهمندیهایش اختصاص دهد.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو میگوید «احتمالاً» فصل جاری آخرین فصل حضورش در فوتبال خواهد بود و پس از پایان قراردادش با النصر قصد دارد زندگی متفاوتی را تجربه کند.
این مهاجم ۴۱ ساله که تنها ۲۴ گل با رسیدن به رکورد هزار گل در مجموع دوران حرفهای خود فاصله دارد، پیش از این نیز در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود پس از پایان دوران بازی قصد ندارد در فوتبال باقی بماند؛ چرا که میخواهد زمان بیشتری را در کنار خانوادهاش سپری کند و به دنبال علاقهمندیهای دیگری برود.
رونالدو که از او به عنوان یکی از بزرگترین فوتبالیستهای تاریخ یاد میشود، پس از ازدواج با جورجینا رودریگز، شریک زندگی قدیمیاش، در گفتوگویی با مجله ووگ درباره آینده خود صحبت کرد.
او گفت: «این احتمالاً آخرین سال فوتبالی من است و میخواهم میراثی فوقالعاده از خودم به جا بگذارم.»
رونالدو ادامه داد: «آیندهام را کاملاً برنامهریزی کردهام. آنقدر کار و سرگرمی مختلف دارم که اگر بخواهم فقط یکی را نام ببرم، سخت است. چون فوتبال میتواند پس از پایانش خلأ بزرگی ایجاد کند و باید زمان خود را به شکلهای مختلف پر کنید، نه فقط با یک چیز.»
ستاره پرتغالی افزود: «میخواهم بیشتر لذت ببرم، بیشتر سفر کنم، پدل تماشا کنم و بازی کنم؛ ورزشی که واقعاً دوستش دارم. همچنین میخواهم از چیزهایی که به دست آوردهام، یا بهتر بگویم، چیزهایی که به دست آوردهایم، لذت ببرم. بالاخره ۲۵ سال گذشته و این مسیر با فداکاریهای زیادی همراه بوده است.»
برنده پنج توپ طلا، ۲۴ سال پیش دوران حرفهای خود را با اسپورتینگ لیسبون در پرتغال آغاز کرد. پس از آن، شش سال برای منچستریونایتد بازی کرد و سپس ۹ فصل را در رئال مادرید گذراند؛ دورهای که طی آن در ۴۳۸ مسابقه، ۴۵۰ گل به ثمر رساند.
رونالدو سپس سه فصل پیراهن یوونتوس را به تن کرد، بار دیگر به منچستریونایتد بازگشت و در نهایت ژانویه ۲۰۲۳ راهی النصر عربستان شد.
اظهارات جدید رونالدو در حالی مطرح شده که قرارداد او با النصر تا ژوئن ۲۰۲۷ اعتبار دارد.
از سوی دیگر، لیونل مسی، رقیب دیرینه رونالدو، نیز اخیراً درباره ادامه دوران بازی خود ابراز تردید کرده است. این مهاجم ۳۹ ساله پس از درگذشت پدرش، خورخه مسی، در ماه جاری گفت ممکن است برای «مدت زیادی» به فوتبال ادامه ندهد.
رونالدو در جام جهانی ۲۰۲۶ سه گل برای پرتغال به ثمر رساند و همراه با این تیم تا مرحله یکهشتم نهایی پیش رفت. او پیش از آغاز این رقابتها نیز تأیید کرده بود که جام جهانی ۲۰۲۶ آخرین حضورش در این مسابقات خواهد بود.