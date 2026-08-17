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خرید جدید بانوی پیر از بولونیا: جان لوکومی به یوونتوس پیوست

خرید جدید بانوی پیر از بولونیا: جان لوکومی به یوونتوس پیوست
کد خبر : 1826896
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باشگاه یوونتوس با پرداخت ۱۹.۵ میلیون یورو، جان لوکومی، مدافع ملی‌پوش کلمبیایی بولونیا، را با قراردادی تا سال ۲۰۳۰ به خدمت گرفت تا چهارمین خرید تابستانی خود را رسمی کند.

به گزارش ایلنا، بانوی پیر پس از توافق نهایی با باشگاه بولونیا، پرونده جذب جان یانر لوکومی را بست. این مدافع ۲۸ ساله پس از موفقیت در تست‌های پزشکی، قرارداد خود را تا ژوئن ۲۰۳۰ با یووه امضا کرد.

رقم این انتقال ۱۹.۵ میلیون یورو تعیین شده که طی سه سال به بولونیا پرداخت خواهد شد و پاداش‌های عملکردی آن نیز تا سقف ۲.۶ میلیون یورو (شامل پاداش و هزینه‌های جانبی) پیش‌بینی شده است.

لوکومی که از سال ۲۰۲۲ از خنک بلژیک راهی بولونیا شده بود، طی سه فصل اخیر با انجام ۱۲۳ بازی در سری آ و تجربه حضور در لیگ قهرمانان اروپا، به مهره‌ای کلیدی در خط دفاعی تیمش تبدیل شد. او همچنین سابقه قهرمانی در جام حذفی ایتالیا با هدایت وینچنزو ایتالیانو و حضور ثابت در ترکیب تیم ملی کلمبیا در جام جهانی ۲۰۲۶ را در کارنامه دارد.

با این خرید، لوکومی به جمع تازه‌واردان یووه یعنی جف اکاتور، رندال کولو موآنی و کریم آلایبگوویچ اضافه شد؛ در حالی که تلاش تورینی‌ها برای توافق با تاتنهام جهت جذب گوگلیلمو ویکاریو نیز همچنان ادامه دارد.

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