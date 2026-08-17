اودگارد: همه جامها را میخواهیم
مارتین اودگارد، کاپیتان آرسنال، پس از قهرمانی در سوپرجام انگلیس تأکید کرد که هدف این تیم در فصل جدید، فتح تمام جامهای ممکن است.
به گزارش ایلنا، آرسنال با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل منچسترسیتی در ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف، نخستین جام فصل را به دست آورد؛ دیداری که در آن ریکاردو کالافیوری، کای هاورتز و اودگارد برای توپچیها گلزنی کردند.
اودگارد پس از بالا بردن جام گفت: «فوتبال فوقالعادهای بازی کردیم و سطح واقعیمان را نشان دادیم. نشان دادیم که آمادهایم، جدی هستیم و میخواهیم دوباره این موفقیت را تکرار کنیم. وقتی طعم قهرمانی را میچشید، دوست دارید دوباره آن را تجربه کنید. ما میخواهیم همه جامها را ببریم.»
تمجید اودگارد از خریدهای جدید
درخشش بازیکنان جدید آرسنال نیز یکی از نکات قابل توجه این مسابقه بود. اودگارد از عملکرد برونو گیمارش تمجید کرد و گفت این هافبک برزیلی خیلی زود با تیم هماهنگ شده است.
کاپیتان آرسنال درباره گیمارش اظهار کرد: «از همان لحظه اول فوقالعاده بوده است. او وارد تیم شد و انگار از ابتدا بخشی از آن بوده است، با اینکه در گذشته چند نبرد جدی مقابل هم داشتیم.»
او ادامه داد: «کیفیتش را در زمین میبینید. در عملکرد با توپ بسیار خوب است، اما در عین حال بازیکنی جنگنده است و میتواند توپ را پس بگیرد.»
اودگارد همچنین از کریستوس تزولیس، دیگر خرید جدید آرسنال، تمجید کرد؛ بازیکنی که در جریان این مسابقه دو پاس گل برای هاورتز و اودگارد ارسال کرد.
او درباره وینگر یونانی گفت: «کریستوس هم در سمت چپ عملکرد بسیار خوبی داشت. او امروز دو پاس گل داد و نمایش قدرتمندی ارائه کرد. فکر میکنم همه بازیکنان امروز خوب بودند و دیدن این عملکرد خوشحالکننده بود.»