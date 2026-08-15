رضایی: هر 2 گل پرسپولیس روی اشتباه خودمان بود
سرمربی شمس آذر قزوین معتقد است هر دو گل پرسپولیس روی اشتباهات شاگردانش به ثمر رسید.
به گزارش ایلنا، وحید رضایی پس از شکست 2 بر صفر شمس آذر قزوین مقابل پرسپولیس گفت: بازی را بهخوبی آغاز کردیم، اما روی توپ برگشتی پرسپولیس و ارسال جلالی گل خوردیم. باید این توپ را پوشش میدادیم و این حرکت را تمرین کرده بودیم. متأسفانه بچههای ما اشتباه کردند و آن توپ را پوشش ندادند.
وی در مورد گل محمد عمری تصریح کرد: گل دوم را هم روی اشتباه خودمان دریافت کردیم. بازیکن ما صاحب توپ بود، اما توپ را به هوای اینکه روی او خطا رخ داده، از دست داد و تعقیب نکرد. بازی را برای دقایقی از دست دادیم، اما به بازی بازگشتیم. عملکرد خوبی در نیمه دوم داشتیم و روی فرارهای میلاد سورگی و ضربات ایستگاهی میتوانستیم به گل برسیم.
سرمربی شمس آذر با اشاره به قرعه دشوار تیمش در هفته اول لیگ برتر اظهار داشت: شروع مسابقات مقابل تیم قدرتمندی چون پرسپولیس سخت است. حریف از تجربه بیشتر و بازیکنان باکیفیتی بهره میبرد. پرداخت 190 میلیارد تومان برای صدور رضایتنامه نشاندهنده کیفیت بازیکن است. به تیم بزرگ پرسپولیس و مهدی تارتار تبریک میگویم.
رضایی به فاصله کوتاه میان بازیها اشاره کرد و گفت: لیگ برتر یک ماراتن 34 هفتهای است و باید سریع ریکاوری کنیم. تیمهای اروپایی با آنهمه امکانات و بهرهگیری از علم، از سه بازی در هشت روز گلایه میکنند. هدف ما این است که نماینده خوبی برای مردم قزوین باشیم و قول میدهم روزبهروز بهتر میشویم. به این جوانان شک نداشته باشید. آنها در نیمه اول تحت فشار قرار گرفتند، اما پرسپولیس در نیمه دوم به تاکتیک «دفاع - ضد حمله» روی آورد و شمس آذر در نیمه دوم بیشتر بازی کرد.
وی با بیان اینکه دیدار مقابل استقلال و پرسپولیس برای هر تیمی دشوار است، عنوان کرد: این تیمها بسیار پُرمهره هستند و بازیکنان باید دوبرابر سایر دیدارها، مقابل تیمهای بزرگ انرژی بگذارند. شرایط ما طی هفته آینده بهتر خواهد شد. جوانان ما باید خودشان را به بازیکنانی که در تیمهای بزرگ بازی میکنند، برسانند تا حرفهای زیادی برای گفتن در این لیگ فرسایشی داشته باشیم.
سرمربی شمس آذر در مورد فروش تعدادی از بازیکنان تأثیرگذار تیمش یادآور شد: خیلی دوست دارم بازیکنانم را دو سال متوالی کنار هم داشته باشم و تیمم را برای قهرمانی یا کسب سهمیه آسیایی ببندم. با این حال، شرایط اقتصادی ما اینگونه است و با فروش خیلی از بازیکنان امرار معاش میکنیم. شمس آذر کارخانه تولید آرد و ماکارونی است.
رضایی گفت: نجفیان (مالک باشگاه شمس آذر) تنهاست و از استاندار، شهردار، شورای شهر و مدیرکل ورزش و جوانان قزوین تقاضا میکنیم که به او کمک کنند. نمیتوان با این تیمها (تیمهای بزرگ) رقابت کرد. مدیران برنامه با بازیکنان هماهنگ میکنند و آنها را به تیمهای بزرگتری میبرند که قرارداد بهتری برای آنها دارد.