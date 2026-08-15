تارتار: نیمه اول پرسپولیسی بودیم که دوست دارم/ یاد تیم دهه 60 افتادم
سرمربی پرسپولیس گفت که نمایش تیمش در نیمه اول دیدار با شمس آذر او را یاد پرسپولیس دهه 60 انداخته است.
به گزارش ایلنا، مهدی تارتار پس از پیروزی 2 بر صفر پرسپولیس مقابل شمس آذر قزوین در نشست خبری گفت: هواداران سنگ تمام گذاشتند و به عنوان یار دوازدهم در برد امروز تأثیرگذار بودند. به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. تشکر خاصی از بازیکنان دارم که هم گل زدند و هم دروازه را بسته نگه داشتند. نیمه اول بازی خیلی خوبی انجام دادیم و پرسپولیسی بودیم که خودم دوست دارم باشد؛ تهاجمی، جنگنده و سریع.
وی افزود: بابت بلندی زمین چمن ورزشگاه باید گله کنم. درست است زمین برای دو تیم است ولی باید اندازه چمن استاندارد باشد؛ وگرنه بازیکنان را خسته میکند. چند بازیکن داشتیم که هفتههای قبل مصدوم بودند و تازه به جمع ما اضافه شدند. آخر بازی هم تقریبا 10 نفره بودیم. ابوالفضل جلالی به خاطر مصدومیتی که داشت دقایق آخر فقط راه میرفت.
تارتار عنوان کرد: بلندی چمن ورزشگاه خیلی فشار به بازیکنان آورد. اکثر بازیکنان به خاطر خستگی تعویض شدند. تیم حریف جوانتر بود، درست است ما هم تیم جوانی هستیم ولی تیمی که کیفیت بالاتری دارد نیاز به زمین استاندارد دارد. بنابراین باید گِله کنم و امیدوارم در آینده این اتفاق نیفتد. در دنیا میبینیم که بازیکنان در چه کیفیتی بازی میکنند. در نیمه دوم شمس آذر بهتر بود. باید ایرادات خودمان را بررسی و مرتفع کنیم. انشاءالله در بازی های آینده بهتر از این عمل کنیم.
سرمربی پرسپولیس در واکنش به این موضوع که عکس العمل نیمکتنشینها، نشان دهنده این بود که به جز مسائل فنی روی اتحاد بازیکنان نیز کار شده است و چقدر به هواداران اطمینان میدهد که این اتحاد تا پایان فصل ادامه داشته باشد، گفت: روز اول این قول را به هواداران دادم که تیمی درست کنیم که برای شادی دل آنها بجنگد. کسانی که من را میشناسند میدانند که دیسیپلین بازی برای من مهمتر از کیفیت بازیکنان است. تک تک بازیکنان ما ستاره هستند. آنقدر به هم نزدیک هستند که من امروز در رختکن یک بازیکن تیمم را عوض کردم. تا لحظه شروع بازی ترکیب ما مشخص نبود و این رقابت وجود دارد. از نظر کیفیت، شخصیت و علاقه به پرسپولیس سعی کردیم این بازیکنان را جذب کنیم. برای ما تیم بودن از همه چیز مهمتر است.
تارتار درباره عملکرد تیمش در نیمه دوم اظهار داشت: طبق آماری که من دارم آخرین برد پرسپولیس در لیگ گذشته بازی با سپاهان در هفته دوم نیم فصل دوم بود. یعنی مدتها بود که تیم ما نبرده بود. طبیعی بود که کمی استرس حاکم باشد. به اینها تعطیلی فوتبال به مدت 6 ماه را اضافه کنید، طبیعی است که در بازی اول شرایط جسمانی در وضعیت مسابقه نباشد. از اینکه گل زدیم و گل نخوردیم از بچهها راضی هستم.
وی در پاسخ به این پرسش که در دقایق پایانی به سمت تیم داوری رفت و نکتهای به آنها گفت و آیا اعتراضی به قضاوت بیژن حیدری داشت؟ تاکید کرد: حضور ذهن ندارم ولی ما مربیان همیشه اعتراض داریم. گروه داوری در کل قضاوت بی نقصی داشتند.
سرمربی پرسپولیس در خصوص اینکه اردوی خارج از ایران چقدر در ساخت تیمش موثر بود و اینکه برخی معتقدند او بخش عمدهای از بازیکنان گل گهر را به پرسپولیس آورده و شاید این موضوع به تیمش ضربه بزند، گفت: اردوی ترکیه واقعا به ما کمک کرد. از مدیریت باشگاه تشکر میکنم. این به اتحادی که امروز دیدید کمک کرد. بچهها از تیمهای مختلف آمده بودند و باید دوست میشدند و همدیگر را میشناختند.
تارتار افزود: بازیکنانی که جذب پرسپولیس شدند را تمام تیمهای مدعی میخواستند. اینها به خاطر علاقهای که داشتند پیش ما آمدند. امروز هم خوب بازی کردند. بچه های ما امروز واقعا یک تیم بودند و نشان دادند اتحاد خوبی دارند ولی برای کاملتر شدن خیلی کار داریم. سعی کنیم از این چند بازی عبور کرده و به تعطیلی برسیم و تیممان را بهتر کنیم.
«به نظر می رسد استقلال با وجود اینکه پنجره نقل و انتقالاتیاش بسته بوده ولی سرحالتر از پرسپولیس ظاهر شد». تارتار در پاسخ به این موضوع گفت: راجع به تیم دیگری نمیتوانم صحبت کنم ولی بعد از چند ماه تعطیلی فوتبال و بعد از مدتها نبردن، امروز روز خوبی داشتیم. نشان دادیم مثل پرسپولیس سالهای دور میتوانیم در شروع بازی کار حریف را تمام کنیم. یاد پرسپولیس دهه 60 افتادیم. انشاءالله بتوانیم تیم مان را بهتر از این کنیم؛ البته که خیلی کار داریم.
وی در مورد اینکه با توجه به اینکه تیم جوانی دارد آیا فکر میکند میتواند مدعی قهرمانی باشد، یادآور شد: پرسپولیس اسمش با قهرمانی است. باید یک پسوند قهرمانی پشت نام پرسپولیس باشد. هدف این تیم همیشه قهرمانی است و ژن قهرمانی در خون این بچههاست. این بچهها میدانند وقتی پیراهن پرسپولیس را بر تن میکنند باید برای قهرمانی بجنگند ولی ما هیچ قولی نمیدهیم. هدف ما همین است. باید برای قهرمانی بجنگیم و تا آخرین روز این کار را میکنیم. هواداران صبور باشند و حمایت کنند. برخی بچهها برای اولین بار در این جو بازی کردند و زمان میبرد تا خودشان را نشان دهند.
تارتار درباره عملکرد نفرات خارجی تیمش خاطرنشان کرد: هنوز نقل و انتقالات مان کامل نشده است. در یکی، دو پست نیاز داریم که به لحاظ کمیت بازیکن جذب کنیم. یک مقدار نقص داریم. باشگاه شبانه روز در حال تلاش است. باید از مسئولان باشگاه تشکر کنم. در این پنجره برای تغییر نسل و کمبودها خیلی تلاش کردند. انشاءالله این نقص را برطرف کنیم ولی بعضی بازیکنان را نمی توانیم جذب کنیم، چون با باشگاههای خودشان قرارداد دارند. بعید میدانم بازیکن خارجی از پرسپولیس جدا شود چون من از همه آنها راضی هستم. دو، سه بازیکنی که بازی نکردن به خاطر این بود که در جام جهانی بازی کردند و دیر به جمع ما اضافه شدند. گرا هم مصدوم است. بعید میدانم بازیکن خارجی از جمع ما جدا شود.