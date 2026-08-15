حمله مربی ملوان به جنجال VAR پس از تساوی آبادان: هر دو تیم ضرر کردند!
مرتضی فلاحتی پس از تساوی یک بر یک ملوان برابر صنعت نفت، ضمن انتقاد از کیفیت مسابقه، نبود VAR را اتفاقی بحثبرانگیز دانست و مدعی شد هر دو تیم از غیبت این سیستم متضرر شدند.
به گزارش ایلنا، مرتضی فلاحتی پس از تساوی یک بر یک ملوان بندرانزلی مقابل صنعت نفت آبادان در هفته نخست لیگ برتر، درباره عملکرد شاگردان مازیار زارع صحبت کرد.
فلاحتی اظهار داشت: «بازی از نظر کیفیت فنی چندان مطلوب نبود، اما به بازیکنان خودمان تبریک میگویم که با وجود شرایط سخت آبوهوایی، تلاش زیادی کردند و توانستیم یک امتیاز ارزشمند از آبادان به دست بیاوریم.»
مربی ملوان ادامه داد: «در نیمه نخست نمایش خوبی داشتیم و به جز چند دقیقه ابتدایی، در بیشتر دقایق مسابقه کنترل بازی در اختیار ما بود. بازیکنان با تمام توان جنگیدند و برای کسب امتیاز تلاش کردند.»
او درباره روند آمادهسازی ملوان پیش از آغاز فصل گفت: «پیش از این مسابقه بازی دوستانه نداشتیم و طبیعی است که این موضوع روی تیم تأثیر بگذارد. باید در طول هفته روی نقاط ضعفمان کار کنیم تا برای مسابقه بعدی آمادهتر شویم و بتوانیم سه امتیاز را به دست بیاوریم.»
فلاحتی همچنین درباره استفاده نشدن از سیستم VAR در این مسابقه عنوان کرد: «قرار بود بازی با VAR برگزار شود، اما این اتفاق رخ نداد. هر دو تیم از نبود VAR آسیب دیدند و نمیدانم دلیل برگزار نشدن بازی با این سیستم چه بود. قطعاً اگر VAR در این مسابقه وجود داشت، شرایط میتوانست متفاوت باشد و این سیستم در برخی صحنهها تأثیرگذار باشد.»