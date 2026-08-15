عبدالله ویسی: نباختن و گرفتن یک امتیاز در هفته اول غنیمت است

به گزارش ایلنا، سرمربی ذوب‌آهن پس از پایان تقابل با فولاد، با حضور در نشست خبری اظهار داشت: انتظار نداشتم در ابتدای هفته و در نخستین مسابقه فصل، با وجود اینکه تیم به پیروزی نرسیده بود، چنین حمایتی از ما داشته باشند. مسابقه از نظر کیفیت و شرایط، آن‌طور که باید، جان‌دار نبود و اگر این بازی در هفته چهارم برگزار می‌شد، شاید شرایط بهتری داشتیم. در طول مسابقه به‌دنبال استفاده از تک‌موقعیت‌ها بودیم، اما فرصت‌هایی که ایجاد کردیم، بیشتر نصفه‌ونیمه بود و نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. پنج بازیکن را در اختیار نداشتیم و طبیعی است که این مسئله تأثیرگذار باشد، اما اعتقاد من این است که نبودن بازیکنان نباید به تیم آسیب بزند و بودن آن‌ها باید به تیم کمک کند.

ویس در ادامه تاکید کرد: خوشحالم که فصل را با نباختن آغاز کردیم. چند بازیکن از آکادمی نیز در این مسابقه به میدان رفتند و نشان دادند که می‌توانند به تیم کمک کنند و عملکرد خوبی داشتند.

او درباره ضد حملات تیمش چنین گفت: ما روی ضدحملات کار کرده بودیم و در دیدار مقابل سپاهان نیز نشان داده بودیم که در این بخش برنامه داریم. می‌دانستیم بازی ممکن است به چنین شرایطی برسد و دو یا سه بازیکن سرعتی ما باید جلوتر حرکت می‌کردند تا بتوانیم از فضای ایجادشده استفاده کنیم. می‌توانستیم در ضدحملات عملکرد بهتری داشته باشیم، اما بخشی از این مسئله به کم‌تجربگی بازیکنان در چنین شرایطی بازمی‌گردد. اطمینان دارم در بازی‌های بعدی شرایط بهتر خواهد شد.

سرمربی ذوب‌آهن در واکنش به عدم حضور چند نفر از بازیکنان تیمش گفت: مصدومیت و محرومیت در همه تیم‌ها وجود دارد و نمی‌توان آن را توجیه برای عملکرد خودمان قرار داد. اینکه چند بازیکن در اختیار ما نبودند، دلیل نمی‌شود شرایط به این شکل پیش برود، چراکه برای بازیکنان غایب، جایگزین داریم و باید بتوانیم از نفرات موجود بهترین استفاده را داشته باشیم.

ویسی درباره وضعیت چمن ورزشگاه فولادشهر نیز صحبت کرد: در این زمینه با مدیریت ورزشگاه صحبت کرده‌ایم و قرار است در تعطیلات از چمن ذخیره استفاده کنند. حدود ۱۲ هزار متر چمن داریم که باید جایگزین شود. با توجه به این همه شور و شوقی که در ورزشگاه وجود دارد، حیف است که چنین شرایطی به‌دلیل کیفیت نامناسب چمن از بین برود. هر دو زمین چمن در حال آسیب دیدن هستند و باید برای این موضوع تدبیر شود.

او درباره حضور بازیکنان جوان در ترکیب تیم گفت: هر جا که در فوتبال کار کرده‌ام، بازیکنان زیر ۲۳ سال همان استان را در تیم خودم استفاده کرده‌ام، مگر اینکه بازیکن موردنظر عضو تیم ملی بوده و از خارج از استان جذب شده باشد. این اتفاق اکنون در ذوب‌آهن نیز رخ داده است. نمی‌گویم که این بازیکنان باید صددرصد از همین حالا خودشان را نشان دهند، زیرا برای قضاوت درباره آن‌ها هنوز زود است. با این حال، اینکه بازیکن جوان در همین یک‌ربع فرصت حضور پیدا می‌کند، می‌تواند به وی روحیه بدهد و اعتمادبه‌نفسش را افزایش دهد. شرایط جامعه نیز به همین شکل است. سن افراد افزایش پیدا کرده و تعداد جوانان کاهش یافته است. امیدوارم در پایان فصل بتوانیم چند بازیکن خوب و آینده‌دار را به فوتبال معرفی کنیم.

وی درباره مسائل داوری بازی نیز صحبت کرد: ما در چهار بازی دوستانه چهار اخراجی داشتیم و این موضوع بی‌تأثیر از اتفاقات فصل گذشته نیست. سال گذشته نیز چندین اخراجی داشتیم و این مسئله را از نظر روانی بررسی و روی آن کار می‌کنیم. اثرات پارسال به تیم آمده و باید روانشناسی کنیم. امیدوارم این اتفاق دیگر تکرار نشود. در این مسابقه نیز اعتراض خاصی به داوری نداشتیم و اعتقاد داریم تنها کاپیتان باید درباره مسائل مربوط به داوری اعتراض کند. داور در برخی صحنه‌ها خیلی زود سوت می‌زد، اما در مجموع عملکرد وی بهتر بود.

ویسی درباره نتیجه کسب تساوی در نسخین مسابقه و تاثیر این بازی در ادامه مسابقات چنین گفت: مساوی بهتر از باختن است. ما یک امتیاز داریم، حتی بدون اینکه برای کسب آن مجبور باشیم وارد ریسک زیادی شویم. در تورنمنت‌ها و مسابقات ابتدای فصل باید شرایط را کنترل کرد و کنترل بازی اهمیت زیادی دارد. برای فولاد نیز کنترل شرایط اهمیت داشت. در مورد سایر تیم‌ها مثل استقلال، پرسپولیس و تراکتور نیز همین مسئله وجود دارد، اما ممکن است یک تیم شانس بیشتری داشته باشد و بتواند از موقعیت خود استفاده کند. در این مسابقه هر دو تیم از نتیجه راضی بودند. امیدوارم مقابل ملوان در انزلی بتوانیم نتیجه بگیریم و دست پر برگردیم. باید روی توپ‌های هوایی که یکی از نقاط قوت و تخصص ملوان است، کار کنیم و برای مقابله با این شیوه بازی آماده باشیم. امیدوارم در آن مسابقه عملکرد خوبی داشته باشیم و بتوانیم بازی قابل قبولی به نمایش بگذاریم.

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