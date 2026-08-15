صنعت نفت آبادان 1_ 1 ملوان؛ تساوی در گرمای آبادان

ورزشگاه تختی آبادان از ساعت ۲۰ شنبه میزبان دیداری بود که خیلی زود از حالت متعادل خارج شد. صنعت نفت تنها هفت دقیقه برای رسیدن به گل نخست مسابقه زمان نیاز داشت. ارسال طالب ریکانی از روی نقطه کرنر پس از برخورد با ساختار دفاعی ملوان و دفع مدافعان، مقابل متین کریم‌زاده قرار گرفت و این بازیکن با ضربه‌ای محکم و زمینی توپ را به تور دروازه ملوان رساند.

شروع سریع صنعت نفت می‌توانست این تصور را ایجاد کند که شاگردان محمد نوری قصد دارند از امتیاز میزبانی نهایت استفاده را ببرند، اما ملوان خیلی زود واکنش نشان داد. تیم مازیار زارع پس از دریافت گل، تلاش کرد مالکیت و جریان بازی را کنترل کند و سرانجام پیش از پایان نیمه نخست به نتیجه رسید.

در دقیقه ۴۱، ارسال از سمت چپ محوطه جریمه صنعت نفت به نقطه‌ای رسید که محمدرضا عباسی بالاتر از میلاد فخرالدینی قرار گرفت و با ضربه سر، کار را به تساوی کشاند. گل ملوان باعث شد دو تیم با نتیجه یک بر یک راهی رختکن شوند و عملاً همه چیز برای ۴۵ دقیقه دوم دوباره از نقطه صفر آغاز شود.

نیمه دوم؛ تلاش برای سه امتیاز بدون گل برتری

در نیمه دوم، شرایط مسابقه نشان داد که هیچ‌یک از دو تیم به تقسیم امتیازات راضی نیست. تعویض‌های انجام‌شده از سوی دو مربی نیز با هدف افزایش توان هجومی صورت گرفت و هر دو تیم تلاش کردند با سرعت بیشتری به سمت دروازه حریف حرکت کنند.

با این حال، تفاوت میان ایجاد موقعیت و استفاده از فرصت‌ها در همین نیمه خودش را نشان داد. صنعت نفت و ملوان چند موقعیت مناسب برای تغییر نتیجه داشتند، اما ضربات نهایی یا دقت لازم را نداشتند یا با واکنش مدافعان و دروازه‌بان‌ها همراه شد.

در نهایت، تلاش‌های دو تیم برای رسیدن به گل دوم به نتیجه نرسید تا نخستین بازی آنها در فصل جدید با تساوی یک بر یک به پایان برسد؛ نتیجه‌ای که بیشتر از آنکه نشان‌دهنده برتری یک تیم باشد، بیانگر نزدیک بودن سطح دو تیم در این مسابقه بود.

آبادان؛ یک مسابقه در شرایط غیرعادی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات این مسابقه، شرایط آب‌وهوایی آبادان بود. دمای هوای این شهر در زمان برگزاری مسابقه ۵۸ درجه سانتی‌گراد با رطوبت ۵۰ درصد گزارش شد؛ شرایطی که طبیعتاً فشار زیادی بر بازیکنان وارد می‌کرد.

در چنین وضعیتی، اجرای دو کولینگ‌بریک در دقایق ۳۴ و ۷۵ با تصمیم داور انجام شد تا بازیکنان بتوانند برای دقایقی از شدت گرما فاصله بگیرند. این وقفه‌ها عملاً بخشی از شرایط ویژه مسابقه را نشان می‌داد؛ دیداری که بازیکنان باید علاوه بر حریف، با شرایط محیطی سخت نیز مقابله می‌کردند.

این مسئله به‌خصوص در نیمه دوم می‌توانست روی سرعت بازی و میزان دوندگی بازیکنان تأثیر بگذارد. با این حال، هر دو تیم تا دقایق پایانی تلاش خود را برای رسیدن به گل برتری حفظ کردند.

VAR آماده بود، اما وارد زمین نشد

یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه این مسابقه، غیبت کمک‌داور ویدئویی بود. در حالی که تجهیزات VAR از روز قبل در ورزشگاه تختی آبادان مستقر شده بود و محمدرضا تارخ به‌عنوان داور VAR و مسعود حقیقی به‌عنوان کمک او برای این مسابقه معرفی شده بودند، مشکل فنی مانع از فعال شدن سیستم شد.

به این ترتیب، مسابقه بدون استفاده از VAR برگزار شد؛ اتفاقی که در نخستین هفته فصل جدید می‌تواند یکی از حاشیه‌های مهم دیدار صنعت نفت و ملوان محسوب شود.

نکته قابل توجه این است که تجهیزات در ورزشگاه حضور داشتند، اما مشکل فنی اجازه استفاده از آنها را نداد. تلاش برای رفع این مشکل نیز پیش از مسابقه به نتیجه نرسید تا تیم داوری مجبور شود دیدار را بدون کمک فناوری ویدئویی قضاوت کند.

محرومیت مازیار زارع و شرایط متفاوت روی نیمکت ملوان

ملوان در این مسابقه یک غایب مهم روی نیمکت خود داشت. مازیار زارع به دلیل دریافت کارت قرمز در آخرین مسابقه فصل گذشته، از همراهی تیمش روی نیمکت محروم بود و نتوانست در جریان مسابقه از نزدیک هدایت شاگردانش را بر عهده داشته باشد.

با وجود این شرایط، ملوان پس از دریافت گل زودهنگام صنعت نفت توانست به بازی برگردد و پیش از پایان نیمه اول گل تساوی را به ثمر برساند. واکنش تیم انزلی‌چی‌ها پس از عقب افتادن، یکی از نکات مثبت این تیم در نخستین مسابقه فصل بود.

در طرف مقابل، صنعت نفت نیز نشان داد شروع قدرتمندی دارد، اما نتوانست برتری زودهنگام خود را تا پایان حفظ کند. گل کریم‌زاده در دقیقه هفتم، فرصت مناسبی برای شاگردان محمد نوری ایجاد کرده بود تا با کنترل مسابقه به سه امتیاز برسند؛ با این حال، گل عباسی همه چیز را تغییر داد.

یک امتیاز برای شروع؛ دو تیم هنوز در انتظار اولین برد

تساوی یک بر یک باعث شد صنعت نفت آبادان و ملوان بندرانزلی هر دو فصل را با یک امتیاز آغاز کنند. برای صنعت نفت، از دست رفتن برتری خانگی می‌تواند حسرت اصلی این مسابقه باشد؛ تیمی که خیلی زود به گل رسید اما نتوانست از این امتیاز استفاده کند.

ملوان نیز اگرچه در خانه حریف به یک امتیاز رسید، اما احتمالاً با توجه به موقعیت‌هایی که در نیمه دوم ایجاد کرد، می‌توانست امیدوار به کسب هر سه امتیاز باشد.

با این حال، هفته نخست هنوز زمان قضاوت نهایی درباره هیچ تیمی نیست. صنعت نفت و ملوان برای رسیدن به هماهنگی بیشتر و شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌های خود به مسابقات بیشتری نیاز دارند. آنچه در آبادان دیده شد، دو تیمی بود که از نظر توانایی رقابت به یکدیگر نزدیک بودند و در نهایت نتوانستند ضربه نهایی را برای کسب پیروزی وارد کنند.

فصل برای هر دو تیم با یک امتیاز آغاز شد؛ اما پیام اصلی این مسابقه شاید این باشد که صنعت نفت و ملوان برای رسیدن به جایگاهی مطمئن در لیگ بیست‌وششم، باید خیلی زود مشکل تبدیل موقعیت به گل را حل کنند.

در گرمای سنگین آبادان، نه میزبان توانست برتری زودهنگامش را حفظ کند و نه میهمان موفق شد کامبک خود را کامل کند. در نهایت، یک گل از کریم‌زاده و یک ضربه سر از عباسی کافی بود تا نخستین تقابل دو تیم در فصل جدید با تقسیم امتیازات به پایان برسد؛ شروعی محتاطانه برای دو تیمی که احتمالاً در هفته‌های آینده چهره واقعی‌تری از خود نشان خواهند داد.