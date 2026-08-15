شروع طوفانی پرسپولیس در قزوین

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال شمس آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت 19:30 امروز (شنبه) در چارچوب هفته نخست از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر، در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین مقابل هم صف‌آرایی کردند که پرسپولیس با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد.

محمد مهدی محبی در دقیقه 11 و محمد عمری در دقیقه 15 برای پرسپولیس گلزنی کردند تا مهدی تارتار، شروع خوبی با سرخپوشان داشته باشد و تیمش از همان ابتدای کار، از سایر اضلاع مدعیان قهرمانی یعنی استقلال، تراکتور و سپاهان عقب نماند.

ترکیب شمس آذر: ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیرحسین چگینی، محمدرضا رضایی، کیانوش گودرزی (58 - محمدمهدی منصوری)، امیرمحمد محکم‌کار (58 - محمدرضا محمدی)، مهدی ممی‌زاده، مهرداد آقامحمدی (90 - اهورا زند)، میلاد سورگی، سید مهدی حسینی (70 - امیر طاهر) و سینا معظمی‌تبار

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمد مهدی زارع، محمد حسین کنعانی‌زادگان، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو (63 - پوریا لطیفی‌فر)، محمد عمری (86 - امیرحسین محمودی)، محمد مهدی محبی (63 - مهدی تیکدری‌نژاد)، تیوی بیفوما (74 - حسین ابرقویی) و علی علیپور (63 - پوریا شهرآبادی)

داور: بیژن حیدری

اخطار: مهرداد آقامحمدی و محمدرضا رضایی از شمس آذر

نیمه اول

پرسپولیس با پنج بازیکن جدید خود نسبت به فصل گذشته، وارد بازی هفته اول مقابل شمس آذر شد و توانست بازی خود را بر میزبان دیکته کند. قهرمان 9 دوره لیگ برتر نمایشی هجومی مقابل تیم وحید رضایی ارائه کرد و خیلی زود، مزد این بازی تهاجمی خودش را گرفت.

محمد مهدی محبی در دقیقه 11 روی ارسال زیبای ابوالفضل جلالی، خود را در مقابل دروازه شمس آذر در مسیر توپ قرار داد و موفق به گلزنی شد. محبی پس از گل نیز شادی گل معروف خودش را به نمایش گذاشت و زننده اولین گل پرسپولیس در لیگ بیست‌وششم لقب گرفت.

تنها چهار دقیقه بعد، محمد عمری توپ را با سماجت از هافبک‌های شمس آذر گرفت و پس از نفوذ به زمین حریف، دروازه تیم قزوینی را با شوتی از راه دور باز کرد تا اختلاف را برای پرسپولیس دوبرابر کند.

بیشتر بخوانید

شمس آذر در دقایق باقیمانده مسابقه برای گلزنی تلاش کرد، اما مهم‌ترین اتفاق بازیکنان این تیم، خطای شدیدی بود که مهرداد آقامحمدی روی پیام نیازمند سنگربان پرسپولیس مرتکب شد و یک کارت زرد برای او به همراه داشت.

پرسپولیس در دقیقه 43 و روی شوت خطرناک محمد عمری می‌توانست به گل سوم برسد که ضربه عمری به تیر دروازه برخورد کرد.

نیمه دوم

45 دقیقه دوم با حملات گاه و بیگاه دو تیم دنبال می‌شد. بازیکنان شمس آذر برای گشودن دروازه میهمان خود تلاش می‌کردند، اما به نظر می‌رسید قدرت لازم را برای گلزنی نداشتند.

سرخپوشان به حملات خود روی دروازه شمس آذر ادامه دادند و توانایی زدن گل سوم را در دقیقه 89 داشتند، اما ادیب زارعی دروازه‌بان تیم قزوینی مقابل شوت مجید عیدی ایستاد و مانع گلزنی این بازیکن شد.

پرسپولیس با این برد، نام خود را به تیم‌های سه امتیازی هفته اول لیگ برتر اضافه کرد. شمس آذر نیز اولین شکست خود را در این دوره از مسابقات تجربه کرد.

انتهای پیام/