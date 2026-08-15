به گزارش ایلنا، در نخستین بازی روز دوم از هفته اول فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دو تیم ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان در ورزشگاه فولادشهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده سیدرضا مهدوی بود.

ذوب‌آهن اصفهان بازی را با سیستم ۱-۳-۲-۴ آغاز کرد و در سوی مقابل، فولادی‌ها نیز با آرایش ۲-۴-۴ گام به نیمه نخست مسابقه گذاشتند. در ۴۵ دقیقه ابتدایی، توپ بیشتر در میانه زمین در جریان بود و شاهد موقعیت خطرناک و قابل‌توجهی روی دروازه‌ها نبودیم. گاندوها علی‌رغم بهره‌مندی از مزیت میزبانی و حمایت هواداران خودی، در نیمه اول نتوانستند خطری جدی روی دروازه فولاد خلق کنند. بهنام تیموریان و محمود قائد رحمتی، بازیکنان ذوب‌آهن، در دقایق 45 و 45+4 با کارت زرد داور جریمه شدند. از بازیکنان فولاد نیز امین ساعدی در دقیقه 45+50 کارت زرد دریافت کرد.

در نیمه دوم نیز مسابقه روند متفاوتی پیدا نکرد و بازی مانند ۴۵ دقیقه نخست، بدون اتفاق خاص و موقعیت جدی روی دروازه‌ها پیگیری شد؛ تا توپ همچنان بیشتر در مرکز زمین به گردش درآید.

در دقیقه 50، علی شجاعی بازیکن ذوب آهن نیز از داور کارت زرد گرفت. همچنین علی آزادمنش بازیکن ذوب آهن در دقیقه 74 و فرشاد احمد زاده بازیکن فولاد در دقیقه 90+1 نیز با کارت زرد جریمه شدند.

در نهایت، تلاش دو تیم برای باز کردن قفل دروازه‌ها سودی نداشت و این تقابل کم افت‌وخیز با تقسیم امتیازات و صادر شدن برگه تساوی بدون گل به پایان رسید.

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