پیروزی پرسپولیس در نیمه نخست

به گزارش ایلنا، پرسپولیس از ساعت 19:30 امروز (شنبه) در ادامه دیدارهای هفته نخست از بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف شمس آذر قزوین رفت و در نیمه اول این با برتری 2 بر صفر راهی رختکن شد. محمدمهدی محبی (11) و محمد عمری (15) گل‌های شاگردان تارتار را در 45 دقیقه اول به ثمر رساندند.

پرسپولیس در این مسابقه با ترکیب پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمد مهدی زارع، محمد حسین کنعانی‌زادگان، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد عمری، محمد مهدی محبی، تیوی بیفوما و علی علیپور به زمین آمد.

وحید رضایی سرمربی شمس آذر نیز ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیرحسین چگینی، محمدرضا رضایی، کیانوش گودرزی، امیرمحمد محکم‌کار، مهدی ممی‌زاده، مهرداد آقامحمدی، میلاد سورگی، سید مهدی حسینی و سینا معظمی‌تبار را به‌عنوان 11 بازیکن منتخب خود برای شروع مسابقه برگزید.

سرخپوشان از همان ابتدا با اشتیاق به گلزنی وارد زمین شدند و در دقیقه 11 با ضربه محمد مهدی محبی، گل اول خود به شمس آذر و نیز فصل 06-1405 را به ثمر رساندند. پرسپولیس در دقیقه 15 با ضربه محمد عمری به گل دوم دست یافت تا هواداران، خود را برای تماشای مسابقه‌ای پُرگل آماده کنند.

بعد از گل دوم تب و تاب تیم مهدی تارتار برای گلزنی فروکش کرد و شمس آذر موقعیت‌هایی برای گلزنی روی دروازه پرسپولیس آفرید که به درِ بسته خورد. پرسپولیس در پنج دقیقه پایانی هم فرصت‌هایی برای زدن گل سوم به دست آورد که نتیجه نداشت؛ از جمله ضربه محمد عمری که به تیر دروازه میزبان برخورد کرد.

بیژن حیدری قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد و در نیمه اول، مهرداد آقامحمدی و محمدرضا رضایی از شمس آذر را با کارت زرد جریمه کرد.

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